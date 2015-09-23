Silvan'da sivil kıyafetli uzman çavuş şehit edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sivil kıyafetle evden çıkarak görev yaptığı birliğe giden bir uzman çavuş, silahlı saldırı sonucu şehit oldu.

Olay bugün sabah saatlerinde Silvan İlçesi Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Silvan Taktik Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevli 25 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Ali Sarak, evinden çıkıp sivil kıyafetle görev yaptığı birliğe yürüyerek gittiği sırada, savcılık lojmanları yakınında, PKK'lıların silahlı saldırısına uğradı.



Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Uzman Çavuş Sarak saldırı sonucu olay yerinde şehit olurken, otomatik silahlı PKK'lıların kaçarak izini kaybettirdiği belirtildi. Saldırıdan sonra operasyon başlatılırken, Uzman Çavuş Sarak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Silvan Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı.

Mardin'de saldırı

Mardin'in Ömerli ilçesinde, PKK mensuplarınca bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



İlçeye bağlı Ovabaşı Mahallesi'nde Mahmut Kanat'ın (50) evine bir grup PKK'lı tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan Mahmut Kanat ile oğlu Ali Kanat yakınları tarafından Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mahmut Kanat müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan PKK'lıların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Batman'da bombalı saldırı





Batman'da PKK'lılarca el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Bu sırada yoldan bisikletle geçen H.K (37) ve N.O. (27) hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı iş yerleri ve araçlarda hasar oluştu. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerince kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Şemdinli'de bomba paniği

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, caddeye bırakılan siyah poşette bantla sarılı piknik tüpü korku yarattı. Polisin zırhlı araçtan ateş ederek kontrol ettiği tüpte patlamaolmadı.

Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bırakılan tüp, sabah saatlerinde zabıta ekipleri ve vatandaşlar tarafından fark edildi. Olayın polise haber verilmesi üzerine çevrede zırhlı araçlarla önlen alınıp, cadde trafiğe kapatıldı. Ardından bantlarla sarılı piknik tüpüne zırhlı araçtan ateş edilerek kontrol edildi. Herhangi bir patlamanın olmaması üzerine tüp olay yerinden kaldırıldı.



Ağrı'da iki kişi yakalandı

Ağrı kent merkezine silah ve bombalarıyla eylem yapmak üzere gelen 2 terörist, sağ olarak yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün saat 19.40’da eylem yapmak üzere kent merkezine gelen 2 PKK’lı 2 Kalaşnikof marka otomomatik silah, bu silaha ait 6 şarjör ve 1 el bombasıyla ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından sağ olarak yakalananan PKK'lılar, gözaltına alındı.