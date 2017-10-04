DHA: ŞEHİT UZMAN ONBAŞI, YAKLAŞIK 7 BİN KİŞİ TARAFINDAN UĞURLANDI

DİYARBAKIR\'ın Silvan İlçesi\'nde bir teröristin silahlı saldırısında şehit olan 21 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Kızılca, memleketi Karaman\'ın Ermenek İlçesi\'ne bağlı Güneyyurt Beldesi\'nde yaklaşık 7 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı\'nda bahriyeli olarak vatani görevini yapan Mehmet Kızılca, jandarma uzman onbaşı sınavlarını kazanıp İzmir Foça Jandarma Komando Okulu Komutanlığı\'nda yaklaşık 3 ay \'Teröristle Mücadele Harekatı Kursu\' aldıktan sonra 1 Ağustos 2017 tarihinde Silvan\'da göreve başladı. Uzman onbaşı olmadan önce turizm bölgelerindeki otellerde garsonluk yapan Kızılca, dün görev yaptığı Silvan İlçesi Jandarma Komando Alay Komutanlığından izin alarak ihtiyaçlarını karşılamak üzere çıktığı ilçe merkezinde Diyarbakır Caddesi üzerinde sivil araç içerisinde bir teröristin silahlı saldırısına uğradı. Kaldırıldığı hastanede şehit düşen bekar olan Kızılca’nın cenazesi dün 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla önce Konya\'ya oradan da karayoluyla Ermenek İlçesi\'ne götürülerek devlet hastanesi morguna kondu.

AİLESİ, ŞEHİDİ SON KEZ GÖRDÜ

Annesi Fadime, tekerlekli sandalye ile güçlükle yürüyebilen babası Mustafa, ağabeyi Müjdat Kızılca bugün yakınlarının desteğiyle morga gelip son kez şehit Kızılca\'yı gördü. Şehit Kızılca\'nın cenazesi daha sonra helallik alınmak için baba evine getirildi. Burada evin içine alınan şehidin tabutunun, odasındaki yatağına konduğu öğrenildi. Şehidin 97 yaşındaki babaannesi Kadriye Kızılca da, bir yakının kucağında eve getirildi.

ŞEHİT YAKININDAN TEPKİ

Helallik alınmasından sonra baba evinden çıkan Karaman Valisi Fahri Meral, Garnizon Komutanı Albay Kazım Yurdakul, Ak Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker\'e, şehidin yakını İbrahim Akan, \" Artık idam istiyoruz. Belki idam çıkarsa bu anaların gözyaşları kurur\" diyerek tepki gösterdi. Milletvekili Şeker de, tepki gösteren Akan\'a \'Yeri burası değil\' diyerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Akan da, tepkisini sürdürüp, \"Biz görevimizi yaptık sizi seçtik, sizde görevinizi yapın.\" dedi.

Şehit Kızılca\'nın cenazesi kalabalık tarafından okunan İstiklal Marşı\'nın ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Güneyyurt Merkez Camii önüne getirildi.

ŞEHİT ANNESİ: \"DİM DİK AYAKTAYIM\"

Anne Fadime Kızılca, oğlunun tabutuna sarılarak \"Oğlum kimseyi sevindirmeyeceğim. Dim dik ayaktayım. Sen korkma, biz hep senin yanındayız.\"dedi. Babası Mustafa Kızılca da oğlunun tabutunun yanına gelip askerin elinde tutuğu fotoğrafı öpüp, okşadı. Şehidin ağabeyi Müjdat Kızılca da törene kardeşinin komanda beresini takarak takıldı.

Şehidin cenazesi dini ve askeri törenin ardından belde mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Şehit ailesinin morga gelmesi

- Cenazenin morgtan çıkartılması

- Cenazenin babaevine getirilmesi

-Helallik alınması

- Protokolun evden çıkarken bir yakının tepki göstermesi

- Milletvekilinin şehit yakınıyla diyalogu

- Cenazenin tören alanına getirlimesi

- Annenin tabuta sarılması

- Babanın oğlunun fotoğrafı okşaması

- Kardeşinin komando beresiyle töreni katılması

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Ali Rıza ETCİ- Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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