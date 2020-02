DHA SEÇİM BÜLTENİ- 8

1 - TBMM BAŞKANI KAHRAMAN OYUNU ANKARA\'DA KULLANDI

2 - BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ OYUNU ANKARA\'DA KULLANDI

3 - HAYATİ YAZICI, OYUNU RİZE\'DE KULLANDI



Aleyna BAYRAM/RİZE, (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'inci Dönem Milletvekilliği seçiminde oyunu memleketi Rize\'de kullandı.

Memleketi Rize’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, saat 10.00 sıralarında geldiği Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda, sandıkların kurulduğu sınıfları gezdi, vatandaşlarla sohbet etti. Oy vereceği sandığın bulunduğu sınıfa giden Yazıcı, 1134 numaralı sandıkta oyunu kulandı. Oy verme işleminin ardından konuşan Yazıcı, tüm dünyanın gözünün bu seçimde olduğunu söyledi. Yazıcı, \"Siyasi tarihimizin en önemli seçimini bugün gerçekleştiriyoruz. 2 seçim bir arada yapılıyor. Yeni bir hükümet sistemi yarından itibaren yürürlüğe girecek. Dünya ve Türkiye bu seçimi izliyor. İlk defa ittifak uygulamasını yasal bir düzenlemeye uygun pratiğini gerçekleştiriyoruz. Herkesin gözü bu seçimde. Herkes bizi izliyor. Sonuçların memleketimiz, ülkemiz, gelecek nesiller için hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Ülke ve vatan hepimizin\" dedi.

O kullanması ve açıklaması

4 - MİLLİ EĞİTİM BAKANI YILMAZ, SİVAS\'TA OY KULLANDI

SİVAS\'ta oy kullanan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Millet hükümetini birlikte kuracağız. Bundan sonrada sonuç ne çıkarsa çıksın. Bu vatanda birlikte yaşayacağız, bu vatanda birlikte çalışacağız ve bu vatanda birlikte başaracağız. Bundan başka çare ve alternatif yok\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Esenyurt Mahallesi\'nde bulunan Ahmet Türkseven İlk-Ortaokulu\'nda 2116 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanmak için sırasını bekleyen Bakan Yılmaz, oyunu verdikten sonra, sandık başkanlarına ve görevlilere kolaylıklar diledi. Bakan Yılmaz\'a AK Parti Milletvekili adayı Habip Soluk eşlik etti.

\'SEÇİMLER DEMOKRASİNİN BAYRAM GÜNLERİDİR\'

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Yılmaz seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, \"Seçimler demokrasinin bayram günleridir. Seçim bir bayram şenliği içinde devam ediyor. İnşallah huzur içerisinde tamamlanır. Bu demokrasi bayramının sağlıklı işlemesi, vatandaşlarımızın o göz terazisini tartması için gece yarılarına kadar bu yapmış olduğumuz çalışmaları halkımıza ileten basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm de başta Valimiz olmak üzere ilimizin yöneticilerine, güvenlik güçlerimize huzurlu bir seçim sonsuz teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm de aziz milletimizedir. Çünkü 1 saat içerisinde yüzde 15\'i kullanılmış, bir seçim sürecinde bu aziz milletimiz egemenliğin sahibinin kendisi olduğunu, ülkenin sahibinin kendisi olduğunu ve bu ülke ile demokrasiye kendisinin sahip çıkacağının oylarıyla gösterdi. Oy kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca seçim sürecinde başta ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi\'nin değerli yöneticilerine huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu sürecin sağlıklı huzurlu geçmesine büyük katkıda bulundular. Yine Cumhuriyet Halk Partisi\'ne oy vermiş kardeşlerimi ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Bu seçimde Sivaslı hemşehrilerimin istisnasız oy kullanmaya davet ediyorum. O zaman biz neyi göstereceğiz. Sivaslı demokratik kültürü benimsedi. Hangi partiye oy verirse versin ama kendi iradesine sahip çıkıyor ve kendi iradesini sandıkta gösteriyor. Dolayısıyla inanıyorum ki Sivas bugün akşam sandıklar açıldığında Türkiye\'de en fazla katılımın olduğu illerden birisi olur.\" dedi.

\'21\'İNCİ YÜZYILI TÜRKİYE\'NİN YÜZYILI YAPACAĞIZ\'

Hükümeti milletin kuracağını söyleyen Bakan Yılmaz, \"Geçen yılki referandumda kabul etmiştik. Millet \'egemenliğin sahibi bendim bu yetkiyi bir süre size devretmiştim. Ama siz MHP ile anlaştınız. Bizim önümüze tekrar getirdiniz. Yeniden alır mısınız.\' dediğinde \'evet\' dedi. Dolayısıyla bu millet hükümetini birlikte kuracağız. Bundan sonra da sonuç ne çıkarsa çıksın, bu vatanda birlikte yaşayacağız, bu vatanda birlikte çalışacağız ve bu vatanda birlikte başaracağız. Bundan başka çare ve alternatif yok. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde 21\'inci yüzyılı Türkiye\'nin yüzyılı yapacağız. Hiçbir vatandaşımızın dışlanmasına, ötekileştirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Türkiye bölgesinde süper güç durumda. Küresel güç olması gerekir mi? Gerekir. Bunun yolu da birlik ve beraberlikten geçiyor. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Bu birlik ve dirlik devam ettiği sürece inanıyoruz ki yarınlar bizimdir. Seçimlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum\" diye konuştu.

-Bakan Yılmaz\'ın okula gelişi

-Sandıkta oyunu kullanması

-Yaptığı açıklama

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

5 - BOLU\'DA 62 SEÇMEN SEYYAR SANDIKTA OY KULLANDI

BOLU\'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçiminde 62 seçmen, seyyar sandık uygulamasıyla evlerinde oylarını kullandı.

Bolu\'da, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi için 08.00\'den itibaren oy kullanma işlemine başlandı. Seçmenler, sandıklara gidip oy kullandı. Bu seçimde ilk kez yatağa bağımlı hastalar için hayata geçirilen seyyar sandık uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan edenlerin evlerine seçim kurulu görevlileri gitti. Yüksek Seçim Kurulu tarafından kurulan ekip, güvenlik önlemleri altında sandık getirerek oy kullandırdı. Bolu kent genelinde 8 seyyar sandıkla toplam 62 seçmenin evine gidip oy kullanılması sağlandı.

-Yatağa bağlı kişilerin evine sandık gitmesi

-Röportajlar

-Oy kullanımından detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

6 - BAKAN EROĞLU MEMLEKETİ AFYONKARAHİSAR\'DA OYUNU KULLANDI

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oyunu memleketi Afyonkarahisar\'ın Şuhut ilçesinde kullandı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, oyunu doğup büyüdüğü Şuhut\'ta kullandı. Ak Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen ile birlik Şuhut ilçesi Kurtuluş İhsan Küçükarslan İlkokulu 1025 nolu sandıkta oy kullanan Bakan Eroğlu, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Seçmen bilgi kağıdını ve nüfus cüzdanını sandık görevlisine vererek oy pusulasını alan Bakan Eroğlu, oy kabininde oyunu zarfa koydu. Seçim sandığına kullandığı oy zarfını atan Bakan Eroğlu, daha sonra isminin yer aldığı listeye imzasını atarak oy kullanma işlemini tamamladı. Bakan Eroğlu, oy kullanma işleminin ardından okuldaki diğer sandıkları da dolaşarak görevlilere başarı diledi. Bakan Eroğlu, oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

\'TÜRKİYE\'NİN ÖNÜ AÇIK\'

Oy kullandığı okuldan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Eroğlu, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Eroğlu, \"Vatanımız, milletimiz ve dünya için hayırlı olsun. Çünkü Türkiye\'deki seçimler her zaman söyledik, tarihimizdeki en önemli seçim. Ama ben milletimize güveniyorum. Hakikaten bizim milletimiz feraset sahibi. Gurur duyduğumuz bir millet. İnşallah gereğini yapacaktır. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin. Bu seçimlerin çok önemli olduğunu zaten söyledik. Zaten bütün dünya tarafından takip ediliyor. Çünkü Türkiye büyük bir ülke ve bölgesel bir güç. İnşallah bu seçimlerle birlikte Türkiye çok daha ileri gidecektir. Türkiye\'nin önü açık bana göre. Zaten seçim çalışmalarında da gördük. Vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü var. İnşallah yola devam edeceğiz. Hayırlı, uğurlu ve mübarek olsun\" dedi.

\'DEMOKRASİ BAYRAMI\'

Vatandaşların demokratik haklarını kullandığını ve bu günün demokrasi bayramı olduğun vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

\"İnşallah seçimler her taraftan güzel bir şekilde yürüyor. Huzur içerisinde geçmesini temenni ediyorum. Bugün bir demokratik şölen ve bayramdır. Dolayısıyla herkes bugün demokratik hakkını rahat şekilde kullanması için devletimiz her türlü tedbiri almıştır. Şu anda aldığımız haberlere göre de Türkiye\'de huzur içinde vatandaşımız çok rahat bir şekilde oyunu kullanıyor. Ben dolayısıyla demokratik hakkını kullanan bütün milletimize gönülden teşekkür ediyorum. Dua ediyorum. Ayrım yapmadan cenab-ı Allah kabul eylesin. Milletimizin de bahtı açık eylesin. Milletimiz büyük bir millet.\"

- Bakan Eroğlu\'nun oy kullanacağı okuldan detay

- Bakanın oy kullanacağı okula gelirken

- Bakanın karşılanması

- Bakan yürürken detay

- Bakan oy kullanacağı sınıfa girerken

- Bakan oy pusulasını alırken

- Bakan oy kabinine giderken

- Bakan oy kabininden çıkarken

- Bakan oyunu kullanırken

- Bakan adının yazılı olduğu listeyi imzalarken

- Bakan diğer sandıkları dolaşırken

- Bakan konuşması

- Bakan vatandaşla fotoğraf çektirirken

HABER-KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)



7 - BODRUM SANDIĞA GİTTİ PLAJLAR BOŞ KALDI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde sabahtan itibaren vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara giderken, plajlar boş kaldı. Plaj kıyafetleriyle oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra Atatürk tişörtleriyle sandığa gelenler de dikkat çekti.

Bodrumlular, oy kullanma başlama saati 08.00\'den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Her geçen saat sandıktaki yoğunluk arttı. Plaj kıyafetleriyle sandığa gelenler dikkat çekti. 32 derece hava sıcaklığı altında oy kullanmaya gelen yaşlılara, sandık görevlileri ile polisler yardımcı oldu. Plaj kıyafetleri ile sandıkta oy kullanan Bodrumlular, renkli görüntüler oluşturdu. Özge Kavşut (33) ve eşi Cafer Kavşut (41), Atatürk fotoğraflı tişörtler giydi ve el ele tutuşarak okula girdi, oylarını kullandı. Özge Kavşut, \"Bu ülkeyi bize emanet eden Atamızın izinden gidiyoruz. Seçimler hayırlı uğurlu olsun\" dedi. Eşi ve iki çocuğuyla oy kullanmaya gelen 65 yaşındaki Metin Erzi ise, \"65 yaşındayım. Onlarca seçimde oy kullandım ama ilk kez bir seçimde ülkemin geleceğini için ayrı bir sevinç ve ayrı bir umut duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün katılımın yüksek olması da bu heyecanımı destekliyor\" dedi. Bodrum\'da vatandaşların oy kullanması nedeniyle saat 11.00\'i geçmesine ve öğle saatlerine rağmen şehir merkezindeki Kumbahçe Halk Plajı\'nda neredeyse tüm şezlonglar ve plaj boş kaldı. Normal zamanda adım atacak yer bulunamayan plajdaki bu görüntü, seçime katılımın yüksek olacağı izlenimi yarattı.

- Oy kullanmaya gelenler, oylarını kullananlar

- 4 vatandaş ile röp.

- Plaj kıyafetleri ve Atatürk tişörtleri ile gelenler genel detay görüntü

- Plajlardan boş görüntü

Haber- Kamera: Yaşar ANTER -Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)