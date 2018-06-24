DHA SEÇİM BÜLTENİ 6

1 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu oyunu Alanya\'da kullandı



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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Genel seçimleri için oyunu memleketi Antalya\'nın Alanya ilçesinde kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oyunu kullanacağı, Türkler bölgesindeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu\'na, eşi Hülya Çavuşoğlu ile geldi. Çavuşoğlu, 2369 sayılı sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Oyunu kullandığını, vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Bakan Çavuşoğlu, Bu seçimler Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kritik seçimidir. Ülkemiz için, milletimiz, devletimiz için hayırlı uğurlu olur ve daha fazla istikrara, daha fazla büyümeye kalkınmaya vesile olur dedi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklamasının ardından sandık kurulundaki görevlilerin isteği üzerine özçekim yaptı. Özçekim sırasında Bakan Çavuşoğlu, sandık görevlilerinin oturduğu alana geçmek istemedi ve Şimdi biz o tarafa geçtiğimiz zaman demesinler \'Çavuşoğlu sandığa müdahale etti\' diye. Akaydın (CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın) görmesin diye espri yaptı. Ardından okul bahçesinde hemşehrileriyle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, seçim hatırası fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Çavuşoğlu ve eşinin sınıfa girişleri

- Bakan Çavuşoğlu oy kullanırken görüntüsü

- RÖP Dışişleri bakanı Mevlüt çavuşoğlu

- Bakan Çavuşoğlu sandık görevlileri ile selfiee yaparken görüntüsü

Haber Mehmet ÇINAR-Kamera Mehmet KILIÇASLANANTALYA,(DHA)

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2 - Genelkurmay Başkanı Akar ve komutanlar oylarını kullandı

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay 2\'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar oyunu Çankaya İlkokulu\'nda kullandı.

Oy kullanacağı okula eşi Şule Akar ile birlikte sivil plakalı araçla gelen Orgeneral Akar, basın mensuplarının yoğun ilgisi arasında 1157 nolu sandığın olduğu sınıfa gitti. Sandık görevlileri ile tek tek tokalaşan Orgeneral Akar ile eşi Şule Akar, nüfus cüzdanlarını görevlilere verdi. Daha sonra oylarını kullanan Orgeneral Akar ve eşi okuldan ayrıldı. Orgeneral Akar, seçimin Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

ÜMİT DÜNDAR OY KULLANDI

Genelkurmay 2\'nci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar\'da sivil plakalı araçla oyunu kullanmak için Çankaya İlkokulu\'na geldi. 1157 numaralı sandıkta oy kullanan Dündar daha sonra okuldan ayrıldı.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI ORGENERAL GÜLER

Sivil plakalı araçla oy kullanacağı okula gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve eşi Demet Güler, 1156 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını veren Orgeneral Güler ve eşi daha sonra kabinlerin arkasına geçerek oylarını kullandı. Oy işleminin tamamlanmasının ardından sandık görevlilerine teşekkür eden Orgeneral Güler ve eşi, daha sonra okuldan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Genelkumay Başkanı Orgeneral Akar\'ın okula gelmesi ve oy kullanması

-Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler\'in oy kullanması

-Genelkurmay 2\'nci Başkanı Ümit Dündar\'ın okuldan ayrılması

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

GÖRÜNTÜLER \"Genelkurmay Başkanı Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Güler oyunu Ankara\'da kullandı\" BAŞLIĞI İLE \'ANKARA\' SIRASINDA

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3 - Engelli seçmen ambulansla oy kullanmaya gitti

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde 467 sandıkta 134 bin 935 seçmen oy kullanmaya başladı. Oy kullanımına gidemeyen engelli ve hastalar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla sandık başına götürüldü ya da evlerine getirilen sandıklarda oy kullanması sağlandı.

Şirinkuyu Mahallesinde oturan yürüme engelli Mahmut Bakşi (72) oy kullanmaya gidemeyince sağlık ekibinden yardım istedi. Ekipler tarafından evinden alınarak oy kullanacağı Hüsnü Özyeğin İlkokulu\'na götürülen Bakşi, 1412 nolu sandıkta oyunu kullandı.

İlçede raporlu ve yatalak olan 13 kişi de ilçe seçim kurula tarafından evlerine gönderilen seyyar sandıklarda oy kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ambulansla getirilen hasta

- Sedye ile okula götürülmesi

- Sağlık ekibi yardımı ile oy kullanması

- Hasta Mahmut Bakçi’nin konuşması

- Evde oy kullanan engelli

- Seyyar sandık himeti

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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4 - Batman\'daki 2 seçmenli sandığın seçmen sayısı arttı

BATMAN\'da, seçmenlerin tamamına yakını Almanya\'da olduğu geçmiş seçim ve referandumda sadece 2 kişinin oy kullandığı merkeze bağlı Yolveren köyünde bu kez, seçmen sayısı arttı. Almanya\'dan gelen vatandaşlarla birlikte köydeki seçmen sayısı 21\'e çıktı. Elazığ\'ın Karakoçan ilçesinde ise 8 çocuk, 13 torun sahibi 90 yaşındaki parkinson hastası Sabriye Şengezer\'de bugün oyunu kullanan seçmenler arasında yerini aldı.

Batman merkeze bağlı Yolveren köyü muhtarı 80 yaşındaki Mehmet Alcu, daha önceki seçimler ve referandumda sadece eşi ile oy kullanırken, bu kez Almanya\'dan gelen köylüleri ve akrabalarıyla birlikte sandık başına gitti. Ezidilerin yaşadığı Yolveren köyü Muhtarı Mehmet Alcu, çoğu seçmenin Avrupa\'da olması nedeniyle önceki seçimlerde sadece eşiyle birlikte köyde evinin zemin katında kurulan 2252 nolu sandıkta oyumuzu kullanıyordu. Bu yıl 2 kişiden daha fazla seçmenle oy kullanmanın sevincini yaşadığını anlatan 40 yıllık Muhtar Alcu, \"Ülkemize, memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun\" dedi.

79 Yaşındaki eşi Hane Alcu\'nun rahatsızlığı nedeniyle referandumun ardından köyde yeniden sandık kurulmasıyla rahatladıklarını belirten Muhtar Alcu, \"Köyde toplam 21 seçmenimiz var. Çoğu seçmen Avrupa\'da ama bu yıl bir bölümünün gelmesiyle sandıkta oy kullanacak seçmen sayımız da arttı\" diye konuştu.

Jandarma ekiplerinin eşliğinde sabah saatlerinde sandık görevlileriyle birlikte Batman\'a 15 kilometre uzaklıktaki Yolveren köyünde 2252 nolu sandığı tahıl ambarı önünde kurduklarını belirten Sandık Başkanı Osman Güneş, \"21 seçmenli köyde seçmenlerin bir bölümü Avrupa\'da olduğu biliniyor. Ancak bu yıl oy kullanmak için Almanya\'dan gelen seçmenler de var. Bu seçimde seçmen sayısı artacak. Önce sandık görevlileri oy kullandı. Ardından muhtar sandık başına geldi. Saat 17.00\'ye kadar sandığı bekleteceğiz. Sakin bir ortamda oy işlemleri gerçekleşti. Seçmen sayısı az olduğu için en rahat sandıkta görev yapıyoruz\" şeklinde konuştu.

Almanya\'da yaşarken yaz tatili için ailesiyle birlikte memleketine geldiğini anlatan Cengiz Kiy, \"Yıllardır Almanya\'da yaşıyorum. Her şeyden önce seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Almanya\'da yaşıyoruz ama bir ayağımız da hep burada oldu. Amcam Mehmet Alcı, 40 yıldır köy muhtarlığını yapıyor. İlerleyen yaşına rağmen bu görevi çok iyi sürdürüyor. Bu yıl Almanya\'daki ailelerimizle birlikte geldik. Oyumuzu burada kullanıyoruz. Köyün yol ve altyapı sorunlarının çözülmesini istiyoruz. Kısmet olursa köyde 2 katlı bir ev yapmayı düşünüyorum\" ifadelerini kullandı.

90 YAŞINDAKİ PARKİNSON HASTASI BASTONLA OY KULLANMAYA GELDİ

Bu arada, Elazığ\'ın Karakoçan ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi, 13 torun sahibi 90 yaşındaki parkinson hastası Sabriye Şengezer, oy kullanmaya çocuklarının yardımı ve bastonuyla geldi. Karakoçan ilçesindeki Fatih Ortaokuluna sabah erken saatlerde çocuklarının yardımıyla gelen Sabriye Şengezer, kapalı kabinde kullandığı oyunun içerisinde bulunduğu zarfı daha sonra da şefaf sandığa attı. Bastondan aldığı destekle yürüyen Şengezer, 1017 nolu sandıkta oyunu kullandıktan sonra yine çocuklarının yardımıyla evine gitti.

Görüntü Dökümü:

-Sandık kurulurken

-Köyde seçimden görüntü

-Köy muhtarı oyunu kullanırken

-Röportaj

-Köyden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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5 - CHP\'den, İl Seçim Kurulu kararının uygulanmamasına tepki

İZMİR Valiliği\'nin cephesine Türk Bayrağı, Atatürk posteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın posterlerinin yanyana asılması üzerine CHP\'liler buna itiraz etti. İl Seçim Kurulu itirazı haklı bulup, kaldırılması yönünende kesin karar verdi. Bu karara rağmen posterin kaldırılmamasına tepki gösteren CHP\'liler tutanak tuttu, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

İzmir\'de seçim propaganda süreci devam ederken, Valilik binasının Konak Meydanı\'na bakan tarafına Türk bayrağı, Atatürk posteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın posterleri yanyana asıldı. CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Türk bayrağı ve Atatürk posterinin siyasi simge olarak seçim sürecinde kullanılamayacağı gerekçesiyle geçen 20 Haziran\'da Konak İlçe Seçim Kurulu\'na itirazda bulundu. Ancak İlçe Seçim Kurulu bu itirazı reddetti. Bunun üzerine Gruşçu, itirazını İl Seçim Kurulu\'na taşıdı. İl Seçim Kurulu 21 Haziran\'da verdiği kararla, itirazı yerinde buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın posterlerinin buradan kaldırılmasına kesin olarak karar verdi. Kararın, gereği yapılmak üzere Konak İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı\'na, Konak İlçe emniyet Müdürlüğü\'ne, İzmir Valiliği\'ne, İlçe Belediye Başkanlığı\'na tebliğini kararlaştırdı.

Ancak buna rağmen hiçbir işlem yapılmaması üzerine CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, beraberindeki partililer ile birlikte bugün saat 09.50\'de İzmir Valiliği önüne gelip, tutanak tuttu. Burada açıklama yapan partililerden avukat Mahmut Esat Aslan, \"İzmir İl Seçim Kurulu\'nun 21.06.2018 tarihli, 2018/36 sayısı kararı gereğince arkada görünen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'a ait posterlerin bu yerden kaldırılmasına karar verilmiş olmasına rağmen, bu karar gerek Valilik gerekse Emniyet Müdürlüğü\'ne tebliğ edilmiş olmasına rağmen, şu saate kadar bu posterler kaldırılmamıştır. Bu tamemen yasaya aykırı bir durumdur, suçtur. Bu suçun tespitini yaptık ve tutunak tuttuk\" dedi.

CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise, \"Hukuki işlemi başlattık. Öncelikle başvuru yaptık. İlçe Seçim Kurulu\'ndan gelen yanıta ilişkin gerekli itirazdan sonra İl Seçim Kurulu kararı ortada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın, seçim yasakları başlamış olmasına rağmen kaldırılmamış posterlerinin kaldırılması konusundaki takibi, kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir uygulamanın çifte stantdart olmasını kabul etmeyiz. Bu binaya bu tür posterler asılamaz. Adalet varsa, gereğini yapmak üzere mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Valilik binasında asılı olan posterlerden görüntü

- CHP\'lilerden avukat avukat Mahmut Esat Aslan\'ın açıklaması

- CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu\'nun açıklaması

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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