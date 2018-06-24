DHA SEÇİM BÜLTENİ 5

1 - YALOVA - Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oyunu Yalova\'da kullandı

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE, GENİŞ HABER GEÇİLECEK

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2 - ANKARA - Genelkurmay Başkanı Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Güler oyunu Ankara\'da kullandı

GÖRÜNTÜLER SİSTEMDE, GENİŞ HABER GEÇİLECEK

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3 - HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş oyunu cezaevinde kullandı



HDP\'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, hakkındaki terör soruşturması nedeniyle tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi\'ne konulan 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, geçen yıl 4 Kasım\'da hakkındaki terör soruşturması kapsamında tutuklanarak helikopterle getirildiği Edirne\'de F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konulmuştu. Demirtaş\'tan bir süre sonra da HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan da tutuklanarak, Demirtaş\'ın bulunduğu cezaevine konuldu.

Demirtaş ve Zeydan, cezaevine getirilen ve 164 tutuklunun seçmen olarak kayıtlı olduğu 9902 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullanan Demirtaş, daha sonra sosyal medya hesabından Abdullah Zeydan ile birlikte olan fotoğrafın fotoğrafını paylaşarak, Biz de oyumuzu, cezaevinde kullandık. Herkesin sandığa giderek ülkenin geleceği için, tercihini demokrasiden yana kullanmasını diliyorum. Oy verme işleminin sakin ve huzurlu bir ortamda tamamlanmasını umuyorum. Sonuçların çok güzel olacağına inanıyorum. Hepimize hayırlı olsun dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-F tipi cezaevi tabelası

-Muhabir Engin ÖZMEN anonsu

-Cezaevi ve jandarma bariyerleri

-Cezaevi genel görüntüsü

Haber - Kamera Engin ÖZMEN EDİRNE, (DHA)

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4 - Başbakan Yardımcısı Işık oyunu Kocaeli\'de kullandı

BAŞİSKELE(Kocaeli),(DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık Işık ile eşi, Kocaeli\'nin Başiskele ilçesinde oylarını kullandı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ve eşi Nigar Işık, oylarını Kocaeli\'nin Başiskele ilçesine bağlı Bahçecik Damlar İlkokulu 1043 nolu sandıkta kullandı. Fikri Işık seçimlerin demokrasi, ülke ve millet için hayırlı olması dileklerinde bulunarak, \"Türkiye demokratik olgunluğa ulaşmış bir ülke. Seçimlerden önce hangi tartışma olursa olsun, adaylar alanlarda hangi dili hangi ifadeleri kullanırsa kullansınlar oy verme günü Türkiye de büyük bir sükunet hakim olur. Çok nadir münferit olaylar dışında Türkiye\'nin sandık huzurunu bana göre pek çok dünyadaki demokrasiyi kıskandıracak olgunluktadır. Bu aslında Türkiye\'nin demokratik olgunluğunun da en önemli göstergesidir. Oyumuzu kullandık. İnsanlar sandıklara gelip oyunlarını kullanıyorlar. Bugün de inanıyorum ki büyük bir huzur içerisinde sükunet içerisinde ve büyük bir kardeşlik içersinde herkes gelecek ve oyunu kullanacak, demokratik tercihini yapacak ve bu tercih sonucunda Türkiye\'de önümüzdeki 5 yıl hizmet edecek hem Cumhurbaşkanı ve TBMM seçilmiş olacak.\" dedi.

Siyasetçilerin yaptığı yanlışların halk tarafından sandıklarda düzeltildiğine defalarca şahit olduğunu söyleyen Bakan Işık, \" Ben Türkiye\'de bugüne kadar halkın hiç yanlış yapmadığı inancındayım. Siyasetçilerin yaptığı yanlışın halk tarafından sandıklarda düzeltildiğine defalarca şahit olduk. Doğru yapan siyasetçinin sandıkta desteklendiğini ve ülkenin bu sayede demokratik yolda emin adımlarla yürüdüğüne inanan insanlardanım. Bu seçimde de halkımız en doğru kararı verecek. Seçime katılımın en iyi olmasını bekliyorum. Bütün halkımızın mutlaka ama mutlaka gelip oyunu kullanması, inandığı kişiye, partiye oyu vererek Türkiye\'nin geleceğine katkı sunmasını istiyorum. Sonucun şimdiden şehrimiz, ülkemiz,milletimiz ve demokrasimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Işık ve eşi okula gelmesi

-Oy kullanması

Açıklama

HABER: Ergün AYAZ-KAMERA:Dinçer AKBİR-İZMİT-DHA

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5 - Malatya\'da bin 974 sandıkta oy kullanma işlemi başladı

MALATYA\'da, Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihlerini belirlemek isteyen seçmenler, 1974 sandıkta oy kullanmaya başladı.

555 bin 349 seçmenin bulunduğu Malatya\'da, oy kullanma işlemi saat 08.00\'de başladı. Oy kullanmak için sandığa giden vatandaşlar, kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren tercihlerini yaptıkları zarfları şeffaf sandığa attı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşlıların oy kullanmaya gitmesi

- Vatandaşların kullanacağı okula girmesi

- Oy pusulası, sandık, mühür, seçmen kağıdı detay

- vatandaşların sandığa oy atması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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6 - Temelli: Seçimin demokrasi bayramı olmasını diliyoruz

Orhan AŞAN- Safa ATMACA/VAN, (DHA)- HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, oyunu Van\'ın İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Anadolu Meslek Lisesi\'nde kullandı. Temelli, seçimin tüm kesimler için demokrasi bayramı olmasını diledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde kurulan 1086 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Gazetecilere açıklama yapan Temelli, \"Seçimin, güzel ülkemiz, ortak vatanımız, emekçiler, kadınlar, gençler için bu ülkede yaşayan tüm farklı inançlar için bir demokrasi bayramı olmasını diliyoruz. Van\'da güzel bir havada seçim yapılıyor. Umut dolu bu günün yarınlara taşınmasını istiyoruz. Türkiye\'nin layık olduğu demokrasiye kavuşacağına inanıyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Vatandaşların oy kullanması

-Sezai Temelli\'ni okula gelmesi

-Temelli\'nin oy kullanması

-Temelli\'nin açıklamaları

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7 - Burdur\'da vatandaş sandığa gitti

BURDUR\'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için vatandaş sandığa gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Burdurlu seçmenler oy kullanma işleminin başladığı 08.00\'de oy kullanacakları sandıklara gitti. Seçmenler ilk olarak seçmen listesinde isimlerini bulduktan sonra cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için oylarını kullandı.

Burdur\'da 710 sandıkta 196 bin 380 seçmen oy kullanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sandık kurullarından detay

- Oy pusuları alan vatandaşlar - Oy kullanan vatandaşlar

- Sandık içindeki oy pusulaları

- Listede ismini arayan vatandaşlar

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

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