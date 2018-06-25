DHA SEÇİM BÜLTENİ-31

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN, SEÇİM KUTLAMALARINDA DAVUL ÇALDI

(Haberi gelecek)

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

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KEŞAN\'DA, AK PARTİLİLER\'DEN KUTLAMA



Edirne\'nin Keşan ilçesinde, Ak Partililer, kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'ın önde olması üzerine kutlama yaptı.

Keşan\'da Ak Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partilerinin ilçe başkanlığı önünde toplanıp, sonuçları bekledi. Büyük oranda açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'ın, milletvekilliğinde de Cumhur İttifakı\'nın önde olması üzerine partililer, kentte kutlamalara başladı. Tekel Meydanı\'nda toplanan bazı partililer oluşturdukları kortej eşliğinde davul zurnalarla yürüyüş yaparken, bazıları da araçlarla şehir turu attı.



Görüntü Dökümü

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-Kutlama yapan Ak partililer

-Ellerinde bayraklarla yürümeleri

-Davul-zurnaların çalması

-Meşale yakmaları

-Araç konvoyları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-

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SİVEREK’TE MAHALLELİ SANDIĞA GİTMEDİ

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesine bağlı Güvercin Mahallesi\'nin sakinleri, kendilerine hizmet edilmediğini öne sürerek, politikacıları protesto için sandığa gitmedi.

142 seçmeni bulunan ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Güvercin Mahallesi\'nde kurulan 1232 No’lu sandığa, mahalle sakinleri, kendilerine hizmet edilmediği gerekçesiyle gitmeyip, oy kullanmadı. Mahallenin muhtarı Mehmet Geyik, yol ve su gibi problemlerinin bulunduğunu ve mahalleli olarak ortak karar alıp, oy kullanmadıklarını söyledi. Mahalle sakinleri de kendilerine hizmet yapılmadığı ve siyasilerin ilgilenmediği gerekçesiyle bu kararı aldıklarını belirtti.

Güvercin Mahallesi\'nde kurulan 1232 No’lu sandıkta, sadece 3 sandık görevlisi oy kullandı. Sandıkta oy kullanan görevliler, saat 17.00\'de tutanak tutarak, mahalleden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mahalleden görüntü

- Sandık ve mahalle sakinleri

- Boş sandık

- Mahalle muhtarının konuşması

- Oy kullanmayan mahalle sakinleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)

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ANTALYA\'DA ÇUVALLARIN TAŞINMASI SIRASINDA GERGİNLİK

ANTALYA Adliyesi\'ne oyların çuvallarla taşınması sırasında, CHP\'liler, görevliler ve polisler arasında gerginlik meydana geldi.

CHP\'li bir grup, oyları taşıyan bazı görevlilerin yanında polis olmadığını görünce tepki gösterdi. CHP\'liler, yanlarında polis olmayan görevlilerin, adliyenin içine girmesinin doğru olmadığını belirterek, bir süre görevlileri durdurdu. Bu kişilerin getirdiği oyların taşındığı çuvalların tutanak altına alınmasını isteyen CHP\'liler, görevliler ve polisler arasında gerginlik çıktı. CHP\'liler, \'Hak hukuk, adalet\' ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganları attı. Adliyeye gelen CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul ile milletvekili adayları Vahap Tuncer ve Nusret Bayar, adliye önündeki kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı. Çevik kuvvet ekipleri, olayların büyümemesi için önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adliye önündeki gerginlik

- Sandık görevlilerine CHP\'lilerin engel olması

- Polis ve CHP\'liler arasında yaşanan gerginlik

- Adliye dışındaki kalabalığa polisin dağılın uyarısı

- Cezavinden gelen oyların CHP\'liler tarafından adliyeye sokulmaması

- AK Parti ve MHP\'lilerin CHP\'lilerle karşı karşıya gelmesi

- Çevik kuvvetin önlem alması

- MHP yöneticilerinin partililerin sakinleştirme çabası

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

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İZMİR\'DE AK PARTİ VE MHP\'LİLERDEN SEÇİM KUTLAMASI

İZMİR\'de, seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından araçlarıyla caddelere çıkan ve Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan AK Parti\'li ve Milliyetçi Hareket Partili (MHP) vatandaşlar kutlama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim sonuçlarının ülke genelinde büyük oranda belli olmasının ardından AK Parti\'li ve MHP\'li vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanarak kutlama yaptı. Araçlarıyla caddelere çıkan AK Partili ve MHP\'liler de uzun araç konvoyları oluşturarak partilerinin bayraklarıyla kutlama yaptı. Polis ekipleri oluşan araç yoğunluğu nedeniyle trafik akışını düzenlemek için kavşaklarda görev aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kutlama yapan vatandaşlardan görüntü

- Araç konvoylarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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ELİTAŞ: CHP, HDP VE İYİ PARTİ ARASINDA OY GEÇİŞLERİ OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili ve kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri milletvekili seçilen Mustafa Elitaş, \"Bütün olumsuzlara rağmen, bütün dışarıdan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış operasyonlara rağmen böyle bir sonuç büyük bir başarıdır. CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri oldu. Cumhurbaşkanlığı\'nda HDP\'liler Muharrem İnce\'ye, milletvekilliğinde de CHP\'liler HDP\'ye oy vermişler. İYİ Partililer de cumhurbaşkanlığında İnce\'ye oy vermişler\" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı\'nda ilk gelen seçim sonuçlarını gazetecilere değerlendiren Mustafa Elitaş, \"Biz beklediğimiz sonuca ulaştık. Bizim beklediğimiz en düşük 16 Nisan anayasa referandumundaki yüzde 51.5 oydu. 16 Nisan tarihinde hem AK Parti\'de hem de MHP\'de bazı kardeşlerimiz sistem konusunda zihinlerinde \'iyi mi acaba, eskisine devam etsek daha mı iyi olur\' düşüncesinde olanlardan dolayı öyle çıkmıştı. Şimdi onun üzerinde bir oy oranı aldık. Milletvekilliği seçimlerinde Cumhur İttifakı beklenen oyu alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de beklediğimiz oy oranına doğru gidiyoruz. Bütün olumsuzlara rağmen, bütün dışardan kaynaklı Türkiye aleyhine yapılmış operasyonlara rağmen böyle bir sonuç büyük bir başarıdır\" diye konuştu.

\'MHP\'YE DÜŞÜK OY ORANI YORUMU, FETÖ\'NÜN ALGI OPERASYONU\'

CHP\'nin adayı Muharrem İnce\'nin doğdugu yer olan Yalova\'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın sandıklarda önde çıktığına dikkate çeken Elitaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Cumhurbaşkanımız İnce\'nin doğduğu, övündüğü ilçesinden yüzde 80\'den fazla oy aldı. Hem Meral Akşener\'in hem de Muharrem İnce\'nin oy kullandığı sandıktan da Cumhurbaşkanımızın yüksek oranda oy aldığını görüyoruz. Bu büyük bir teveccühün sonucu. Bu başarı halkla bağ kurabilen, bütünleşebilen yıllardır bu ülkeye hizmet etmiş bir siyasi liderin aldığı başarıdır. MHP hakkında bugüne kadar yapılan yüzde 3-4 oranın da oy alacağı yönündeki yorumların tamanının mesnetsiz olduğu, FETÖ\'nün yaygınlaştırdığı bir algı operasyonu olduğu ortaya çıktı. Bu algıyı yalanı gerçek gibi söyleyen ve kendini dindar gösteren ama arkalarından bir şeytani aklın olduğunu gören FETÖ\'cüler yapmaya çalıştı.\"

Milletvekiili oylamasında partiler arasında ilginç geçişler yaşandığını belirten Elitaş, \"CHP, HDP ve İYİ Parti arasında oy geçişleri oldu. Cumhurbaşkanlığı\'nda HDP\'liler Muharrem İnce\'ye, milletvekilliğinde de CHP\'liler HDP\'ye oy vermişler. İYİ Partililer de cumhurbaşkanlığında İnce\'ye oy vermişler. Bu tabloya bakarsak Meral Akşener milletvekili olamadığı için 24 Haziran\'dan sonra Koray Aydın\'ın İYİ Parti Genel Başkanı olma ihtimali doğdu. Aynı durum CHP için de geçerli. İnce, partisinden daha fazla oy aldı. Muharrem İnce de önümüzdeki genel kurulda genel başkanlık için aday olacaktır. CHP\'de büyük bir hesaplaşma var. Allah CHP\'lelere yardım etsin. Hem CHP\'li hem İYİ Partili hemde Saadet Partili vatandaşlara PKK\'yı meşrulaştırma operasyonlarından uzak durun dedik. Liderleri bizi inkar ettiler. Bizim doğru söylemediğimizi anlattılar. Birkaç gün içinde yorumcular HDP\'ye ne kadar büyük bir destek verildiğini görecekler\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş\'ın konuşması

-Sevinç gösterileri

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)

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ÖZHASEKİ : \'\'HDP\'YE OY VERELİM BARAJI AŞSIN, HESABI YAPMANIN NETİCESİ BU OLUR\'\'

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,seçim sonrası parti merkezinde yaptığı açıklamada AK Parti\'ye kötülük olsun diye hesap yapanların bir kere daha sandıkta hezimete uğradılklarını söyledi Özhaseki,\'\'Keşke kendi partilerinin ideolejilerini ortaya koysalar yapacaklarını söyleseler gerçek bir demokrat parti gibi davranıp işlerine baksalar. Ama asla böyle olmuyor. HDP\'ye oy verelim barajı aşsın, gibi hesap yapıyorlar. Neticesi de işte böyle oluyor\'\'dedi

AK Parti önünde toplanan partiliere hitap eden Mehmet Özhaseki, havai fişek gösterileri arasında yaptığı ve sık sık alkışlarla tezahüratlarla sözü kesildi. Özhaseki.burada yaptığı açıklamada \'\' Bugün çok güzel bir gün. Çünkü Türkiye\'de yine çok sakin bir ortada insanlar, sandıklara gidip hür iradelerini ortaya koydular. Çıkan sonuçlardanda dolayı elbetteki sevinçliyiz. Ama en büyük sevincimiz Türkiye\'de demokrasinin gayet güzel bir şekilde işlemesi, insanların hür iradelerini ortaya koymaları ve neticesinde de yıllardır bu ülkeye hizmet eden elinden geleni yapan milleti ömrünü adamış bir liderin ilk başkan olarak seçilmesi. Bundan dolayı sevinçliyiz.\'\' diyerek konuşmasına başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı ve Kayseri\'den 1.sıra milletvekili seçilen Özhaseki, şunları söyledi:

\'\' Zaten seçimlere giderken bizim, söylecek çok şeyimiz var diyorduk. Bir taraftan Türkiye\'nin tehditlerine karşı mücadele edeceğimizi bir taraftan yapacaklarımızı ve yaptıklarımızı anlatarak seçimlere girdik. Ama ,üzüntülü, üzücü bulduğumuz taraflarda var. Seçim sonuçları çıkmış, herkesin başüstüne demesi gerekirken halen birileri çıkıyorlar AA erken girdiydi geç girdiydi gibi algı operasyonu peşindeler. Bir önceki seçimlerde de sonuç çıktığında da mühürsüz oylar vardı yoktu gibi bir algı operasyonu peşine düşmüşlerdi. Ondan önceki seçimlerde de oylar çalınıyor gibi bir takım algılarla insanların kafasını karıştırmaya çalıştılar. Bunu söyleyen insanlar, önce bu memlekete ne yaptıklarını düşünsünler. Sonra bu seçimlere gelinceye kadarki hataları bir düşünsünler. Başka partilere isletme gibi davranıp, emanet milletvekili vermeler, bu seçimlerde de HDP barajı aşsın diye çabalamalar, oylarının bir kısmını tutup onlara verenler sadece AK Parti\'ye kötülük olsun diye hesap yapanlar bir kere daha sandıkta hezimete uğradılar. Keşke kendi partilerinin ideolejilerini ortaya koysalar yapacaklarını söyleseler gerçek bir demokrat parti gibi davranıp işlerine baksalar. Ama asla böyle olmuyor. HDP\'ye oy verelim barajı aşsın, Meral\'e verelim bir şey olsun gibi hesap yapıyorlar. Neticesi de işte böyle oluyor. Rabbim bu ülkeye kötü gün göstermesin, güzel günler göstersin diye de dua ediyoruz.\'\'

Görüntü Dökümü:

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-Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

-Pasta kesiminden görüntü

-Sevinç gösterileri

-Genel detay

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)



