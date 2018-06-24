DHA SEÇİM BÜLTENİ-21

VAN\'DA HASTALAR SANDIĞA TAŞINDI

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören hasta ve engelliler, hasta nakil ambulanslarıyla refakatçıları eşliğinde oy verecekleri okullara taşındı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören hasta ve engelli vatandaşların Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi\'nde oy kullanmalarını sağlamak için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Hastalar, \'Evde Bakım Hizmetleri\' kapsamında hasta nakil ambulansları ile oy kullanacakları okula götürülerek, refakatçileri eşliğinde oy kullanmaları sağlandı.

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak da hastaların rahat bir şekilde oy kullanmalarını sağlamak için tüm kolaylıkları sağladıklarını belirterek, \"Evde Bakım Hizmetleri kapsamında tıbbi endikasyonu olan hastalarımızı mağdur etmeden, oy kullanabilecek hastaları biz daha önce belirledik. Yaklaşık 130 civarı hastamız oy kullanabilecek durumdaydı. Hastalarımız oy kullabilecekleri okullara gidebilmeleri için 11 araç tahsis ettik. İhtiyaç halinde bu araç sayısını 20\'ye kadar çıkarabiliyoruz. Şu an için ihtiyacı karşıladık. Hastalarımızı refakatçileriyle beraber oy kullanacakları yere kadar götürüyoruz. Ayakta gidebilecek hastalarımız için de diğer transfer araçlarımızı hazırladık. Oy kullanma işleminin sonuna kadar bu işlemler devam edecek\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden detaylar

-Hastaların ambulansa bindirilmesi

-Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr Mehmet Parlak ile röportaj

-Hastaların uy kullanması

-Detaylar

Arif KARAKAŞ- Safa ATMACA/VAN, (DHA)

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AĞRI\'DA KENDİSİNİ \'GÖZLEMCİ\' OLARAK TANITAN 3 FRANSIZ\'A YASAL İŞLEM

AĞRI Valiliği\'nce Cumaçay köyü bölgesinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) listesinde olmadıkları halde kendilerini \'gözlemci\' olarak tanıtan 3 Fransız uyruklunun ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na götürüldüğü duyuruldu.

Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, merkez ilçe Cumaçay köyü bölgesinde Fransız uyruklu 3 kişinin AGİT listesinde olmadıkları halde kendilerini \'gözlemci\' olarak tanıttıklarının belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı\'nca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Cumaçay köyü bölgesinde 3 Fransız uyruklunun, AGİT/OSCE listesinde olmadıkları halde kendilerini gözlemci olarak tanıttıkları ve seçmenlerle seçimle ilgili görüşme yaptıkları bilgisinin alındığı belirtilerek, Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla bu kişilerin ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığı\'na getirildiği bildirildi.

Öte yandan AGİT üyesi oldukları iddia edilen 1\'i erkek 3 kişinin, sabah Gazi Mahallesi\'ndeki Şehit Hikmet Koman İlköğretim Okulu\'nda sandık başında oy kullananları denetlediği belirlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-AGİT üyelerinin seçim sandığı kontrolu yaparken

Haber-Kamera: Servet ARSLAN/AĞRI, (DHA)

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AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN OYUNU MEMLEKETİNDE KULLANDI

ÇANAKKALE\'de, Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, oyunu memleketi Lapseki ilçesi Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesi\'nde kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, oy kullanacağı Hüseyin Akif Terzioğlu Anadolu Lisesine eşi Kevser Turan, çocukları Ömer, Kerem ve Ali Asaf Turan ile geldi.

Burada oy kullanmaya gelen vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, sandık başkanlarına kolaylıklar dileyip, 1002 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve \'hayırlı olsun\' temennisinde bulundu. Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri\'nin Türkiye\'ye ve Çanakkale\'ye hayırlı olması diledi. Sabah itibariyle tüm Çanakkale\'nin köyleri ve ilçelerini takip ettiklerini belirten Bülent Turan şöyle konuştu:

\"Devlet görevlilerimiz tarafından, her partinin sandık temsilcileri tarafından oluşturulan kurullarla sağlıklı bir seçim dönemi başlamış oldu. Yani seçimler anayasanın ve ilgili yasanın öngördüğü haliyle çok şeffaf, demokratik ve usulüne uygun bir şekilde devam ediyor. Şimdi söz sahibi millet. Millet ne derse o olacak. Kim kazanır, kim kaybeder, başka bir sorun. Ama milletin dediğine baş tacı demek, mızmız yapmadan, mazeret üretmeden, ithamda bulunmadan Türk demokrasisine katkı sağlamak hepimizin görevi. En iyi kararı halkımız verecektir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan\'ın oyunu kullanmaya gelmesi

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve eşi Kevser Turan\'ın oy kullanması

- AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan\'ın açıklaması

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale), (DHA)

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SEÇİM GÜNÜ KAPADOKYA, YABANCI TURİSTLERE KALDI

PERİBACALARIYLA ünlü turizm bölgesi Kapadokya, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapıldığı 24 Haziran\'da yabancı turistlere kaldı. Kapadokya\'nın; Göreme, Ürgüp, Zelve Vadisi gibi önemli bölgelerinde, yerli turiste hemen hemen hiç rastlanmazken, yabancı turistler, doğa harikası yerleri gönüllerince gezdiler.

Türkiye için büyük önem taşıyan 24 Haziran seçimlerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Göreme\'de turistik tesis işletmecisi Yasin Şenöz, bu nedenle bugün bölgede yerli turist e pek rastlanmadığını bildirdi. Şenöz, \"Türkiye geleceğini şekillendirecek önemli bir seçim yaşıyor. Bu nedenle, yerli turstler bugün bölgemize pek gelmediler. Bugün ve yarın yani Pazartesi günü yerli turistlerin bölgeye geleceklerini düşünmüyoruz. Bu durumdan, vatandaşların seçime ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Yabancı turistler ise her zamanki gibi bölgemize gelip geziyorlar. Bu sezon, geçtiğimiz 2 yıla göre daha hareketli geçiyor ve yabancı turistler daha çok geliyorlar. Şu anda turistik tesislerimizde doluluk oranları yüzde 90\'ı geçti. Geçtiğimiz 2 yılda gelen turistlere baktığımızda, yüzde 80 yerli, yüzde 20 yabancı idi. Bu yıl ise yabancıların ilgi göstermesiyle bölgemize gelen yerli ve yabancı turist oranı yüzde 50\'ye yüzde 50 dolayında. Seçimlerden hemen sonra bölgemize gelen hem yerli hem de yabancı turist sayısında ciddi artışlar olacağını düşünüyoruz. Bu turizm sezonunun çok iyi geçeceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize gelen turistler, ilk önce sıcak hava balonuna binmek, atv ile bölgeyi gezmek, at ve deve turlarına katılmak istiyorlar\" dedi.

Hediyelik eşya satıcısı Halil Kurnaz da, seçim nedeniyle bölgeye gelen yerli turist sayısının bugün çok düştüğünü, ancak yabancı turist sayısında bir azalma olmadığını, aksine arttığını bildirdi. Kurnaz, \"Seçimlerin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlerden sonra bölgemize gelen yerli ve yabancı turist sayısında ciddi artışlar olacağına inanıyorum. İnşallah herşey daha güzel olacak\" diye konuştu.

Kapadokya bölgesine daha çok Çin başta olmak üzere Uzakdoğu ülkelerinden turistler geldiğini belirten turizmciler, Avrupa ülkelerinden İspanya, İskoçya, İngiltere, Danimarka\'dan da turistlerin ilgi gösterdiğini ifade ettiler.

Görüntü Dökümü:

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-Göreme\'de gezen yabancı turistler

-Turizm işletmecisiYasin Şenöz ile röportaj

-Hediyelik eşya satıcısı Halil Kurnaz ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber - Kamera: Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR,DHA)

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KEMER\'DE OY KULLANANLAR SAHİLLERE AKIN ETTİ

Nem ve sıcak havanın etkili olduğu Kemer\'de, Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği Seçimi\'nde oy kullananlar sahillere akın etti. Yüzde 61 nemle birlikte hissedilen hava sıcaklığı 37 dereceyi bulurken, deniz suyu sıcaklığının 28 derece olduğu ilçede sahiller doldu. Vatandaşlar yoğunluk nedeniyle başta Ayışığı Parkı olmak üzere sahillerde yer bulmakta güçlük çekti.

Müteahhit Cem Çıplak, Antalya\'da oyunu kullandıktan sonra ailesiyle birlikte Kemer\'e geldiklerini belirterek, \"Sabah oyumuzu kullandık, sonra da Kemer\'de Ayışığı Plajı\'na denize girmeye geldik. Hava çok sıcak, o nedenle sabah önce oyumuzu kullandık. Hemen oradan da kendimizi denize attık\" dedi.

Antalya\'da oturan avukat Ferhat Atik (35), \"Tabii ki 24 Haziran seçimleri ülkemiz için önemli, ülkemizin geleceği için. Her vatandaş gibi biz de sabah kalktık öncelikle gittik oyumuzu kullandık. Daha sonra havanın da güzel olması nedeniyle çocuklarla birlikte ailece denize geldik. Günümüzü böyle geçiriyoruz. İnşallah gün sonunda da en güzel şekilde, vatana, millete iyi olacak şekilde sonuç çıkar ve bu şekilde ülkemizin bekası için devam ederiz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ayışığı plajı genel detay

- Su yatağı üzerindekiler detay

- Cem Çıplak ve ailesi detay

- Cem Çıplak\'ın oğlu detay

- Cem Çıplak röportaj

- Plajdan detay

- Denizdeki baba ve kızı detay

- Sahilde kumda oynayan çocuk detayı

- Ferhat Atik röportaj

- Su yatağındaki çocuklar detay

- Plaj detay

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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