DHA SEÇİM BÜLTENİ-2

(GENİŞ HABERİ)

1)DEMİRTAŞ\'IN EŞİ DİYARBAKIR\'DA OYUNU KULLANDI

DİYARBAKIR\'da, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün toplam 3 bin 311 sandıkta 1 milyon 23 bin 391 seçmenin oyunu kullanması beklenirken, HDP\'nin Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş, Diyarbakır Kayapınar ilçesinde oyunu kullandı.

Diyarbakır\'da, oy verme işleminin başladığı ilk saatlerden itibaren vatandaşların yoğun katılımı gözlenirken, HDP\'nin Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı SelahattinDemirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş, merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar ilkokulunda oyunu kullandı. Oyunu kallanan Başak Demirtaş, çok heyecanlı olduğunu belirtirek, \"Sabahın erken saatinde gelip oyumu kullandım. Çünkü bugün çok heyecanlıyım, güzel bir gün olacak buna yürekten inanıyorum. Yıllardır yaşadığımız haksızlığa ve hukuksuzla son vermek bugün itibariyle artık bizim elimizde. Bu nedenle tüm halkımız bir an önce gelip oyunu kullanmalı ki demokrasiye, barışa, eşitliğe, kardeşliği ve özgürlüğü de bir an önce ulaşabilelim. Bir oy çok şey değiştirir. Unutmayalım o yüzden bir an önce gelip oyumuzu kullanalım umarım ki güzel günler çok yakında\"diye konuştu.

Diyarbakır il genelinde 3 bin 311 sandıkta 1 milyon 23 bin 391 seçmenin oyunu kullanması beklenirken, seçim güvenliği için 9 bin 400 polis ve 8 bin 443 jandarmanın görev aldığı öğrenildi. Diyarbakır\'da seçim sırasında ilginç görüntüler de yaşandı. Bazı okullarda engelli seçmenlere polislerin yardım ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Oy kullanan seçmenler

-Başak Demirtaş\'ın oy kullanması

-Demirtaş\'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-

======================================================

2)BAYKAL\'IN KIZI ASLI BAYKAL OYUNU İLK KULLANANLARDAN

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Antalya\'da oyunun ilk kullananlardan oldu.

Antalya\'da Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 08.00\'de başladı. Antalya\'da yaşayan CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal da oyunu memleketinde kullandı. Kepez ilçesine bağlı Duacı Eczacılar İlkokulu\'na oy vermek için saat 08.00\'de gelen Baykal, ABD\'de eğitim hayatına devam oğlu Ali Erkılıç ile oyunu kullandı. Oğlunun oyunu kullanmak için ABD\'den dün geldiğini belirten Baykal, seçimden iyi bir sonuç çıkacağına inandığını söyledi. Baykal, \"Umutlarımız var. Güvenlik sorunlarının olmadığı, sağlık sorunlarının gerçekten çözüldüğü, ekonomik olarak kendimizi güvende hissedebildiğimiz, ahlaklı bir Türkiye\'ye doğru gideceğimizi umuyorum. Bugün bunlar olacak, ama umarım en kısa zamanda olacaktır\" dedi.

BABASININ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Babasının sağlık durumuyla da ilgili bilgi veren Baykal, \"Sağlığı çok iyi gidiyor. Her geçen gün daha iyi oluyor. Çok kısa zaman sonra mikrofonu yeniden ona uzatacaksınız. Muhtemelen bugün taşıma sandık ona gidecek. Babam bir şekilde sandıkla buluşur ve oyunu kullanır, bundan hiç şüphem yok\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

Aslı Baykal’ın oğlu Ali Erkılıç ile oy kullanmaya gelişi

Aslı Baykal’ın okula girişi

Aslı Baykal’ın sandık görevlileri ile diyaloğu

Aslı Baykal’ın bekleyişi ve oy pusulalarını alışı

Aslı Baykal’ın oyunu kutuya atışı ve görevlilerle konuşması ve imza atması

Aslı Baykal’ın okuldan çıkışı

Aslı Baykal röp

Aslı Baykal’ın oy kullanmaya gelenlerin elini sıkması ve gidişi

338 MB – 3.01’

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

=====================================================

3)CHP\'Lİ TUNCAY ÖZKAN, OYUNU İZMİR\'DE KULLANDI

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Atatürk Lisesi\'nde oyunu kullandı. Özkan, kendisine verilen oy pusulaları ve zarfın mühürlü olduğuna dikkat çekerek, \"Vatana millete hayırlı olsun\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Atatürk Lisesi\'ndeki 1274 No\'lu sandıkta oyunu kullandı. Özkan, oyunu sandığa attığı sırada, \"Zarfımız mühürlü, pusulamız da mühürlü. Biz de mührümüzü gereken yere bastık. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

Çıkışta kısa bir açıklama yapan Özkan, \"Memlekete huzur, birlik, berberlik ve güçlü bir yeni başlangıç lazım. Allah bir kapıyı kaparsa diğer kapıyı açar. Türkiye\'nin önünde çok güzel, yepyeni ve aydınlığa, mutluluğa açılacak bir kapı var ve bu kapıdan hep beraber geçeceğiz\" dedi.

Özkan\'ın yanı sıra, birçok vatandaş da sabahın erken saatlerinde sandık başlarına gelerek oylarını kullandı. Bazı sandıkların başında kuyruklar oluşurken, bazı yaşlı vatandaşlar da okul sıralarına oturarak sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Tuncay Özkan\'ın oy kullanmasından görüntü

- Vatandaşların oy kullanmasından görüntü

- Atatürk Lisesi\'nin tabelasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

=====================================================

4)ADIYAMAN\'DA 1459 SANDIKTA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

ADIYAMAN\'da, Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı.

Merkez ile Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerinde toplam 399 bin 281 seçmenin bulunduğu Adıyaman\'da, oy kullanma işlemi saat 08.00\'de başladı. Seçmenler, erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandıklara gitti. Kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Kentte 5\'i cezaevinde, 14\'ü seyyar olmak üzere toplam 1459 sandık kuruldu.

Seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Oy kullanmaya gelenler

- Oy kullanma işlemi başlaması

- Kabine giren seçmenler

- Oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı

- Polislerin önlem alması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 70 MB

===============================================

5)KİLİS\'TE 367 SANDIKTA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

KİLİS\'te, Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihlerini belirlemek isteyen seçmenler, 367 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Merkez ile Elbeyli, Musabeyli ve Polateli ilçelerinde toplam 85 bin 616 seçmenin bulunduğu Kilis\'te, oy kullanma işlemi saat 08.00\'de başladı. Seçmenler, erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sandıklara gitti. Kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Kentte 3\'ü cezaevinde, 6\'sı seyyar olmak üzere toplam 367 sandık kuruldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Oy kullananlar

- Seçmenler oylarını sandığa atarken

- Oy kullanmak için bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 257 MB

====================================================

6)SİVAS\'TA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

SİVAS\'ta 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi başladı.

2 bin 289 sandık ve 450 bin 68 seçmen bulunan Sivas\'ta saat 08.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde seçmen kağıtları ile bulundukları sandığa gelenler oylarını kullandı. Seçmen kağıtları olmayan vatandaşlara ise mahalle muhtarları yardımcı oldu. Erken saatlerden itibaren oy kullanımına yoğun ilgi olduğu görüldü. Oy kullanma işlemini tamamlayanlar seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Oy kullanma işlemi saat 17.00\'a kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Okullardan görüntü

-Oy kullanmak için okullara gelenler

-Oy kullananların görüntüsü

Haber-Kamera:Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

=====================================================

7)KAYSERİ\'DE OY KULLANIMI BAŞLADI

KAYSERİ\'de, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için vatandaşlar 08.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı. Kayseri\'de bu seçimlerde 952 bin 629 kişi sandık başına giderek oy kullanacak. Seçim sonuçlarının ardından Kayseri\'den seçilen 10 milletvekili şehri mecliste temsil edecek.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Oy kullanılan sınıftan görüntü

-Okulun dışından görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN KAYSERİ,DHA)

DV 1 Dosya 1 Dakika 45 Saniye / 197 MB

=======================================================

8)GAZİANTEP’TE, 3 BİN 723 SANDIKTA OY KULLANMA İŞLEMİ BAŞLADI

GAZİANTEP\'te, Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi için vatandaşlar, 3 bin 723 sandıkta oy kullanmaya başladı.

Kent merkezi ile Oğuzeli, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı ve Yavuzeli i ilçelerinde toplam 1 milyon 214 bin 503 seçmenin bulunduğu Gaziantep\'te, oy kullanma işlemi saat 08.00\'de başladı. Seçmenler, oy kullanmak için sandıklara gitti. Kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Kentte 13\'ü cezaevinde, 11\'i seyyar olmak üzere toplam 3 bin 723 sandık kuruldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------

- Oy kullananmak için gelen vatandaşlar

- Oy pulaları ve sandık

- Sandık görevlileri

- Vatandaşların oy kullanması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: Eyyüp BURUN-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 238 MB

=========================================================

9)ŞANLIURFA’DA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

ŞANLIURFA\'da, Cumhurbaşkanı ile 27\'nci dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanma işlemleri başladı. Seçmenler sabah erken saatlerinde oy kullanacakları okullara gelerek mühürledikleri seçmen pusulasıyla tercihlerini yaptı.

Kentte saatlerin 08.00\'i göstermesiyle okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gidenler, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili Genel Seçimleriyle ilgili tercihlerini yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluk yaşanacağı düşüncesiyle erkenden oy kullandıklarını ifade eden seçmenler, çıkacak sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Kentte 1 milyon 71 bin 204 seçmen 3 bin 333 sandıkta oy kullanacak.

Görüntü Dökümü

-----------------------------------

- Oy kullanmaya gelenler

- Okullarda oluşan yoğunluk

- Oy pusularını kontrol eden görevliler

- Oylarını atan vatandaşlar

- Genel ve detay görüntüler

(Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 317 MB

===================================================

10)AMASYA’DA SEÇMEN SANDIK BAŞINDA

AMASYA\'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemine başladı.

Amasya\'da seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için saat 08.00 itibariyle sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçmen kağıtlarını alan vatandaşlar oy kullanacaklarını sandıklara gitti. Burada görevliler tarafından kendilerine kısa bir bilgi verilmesinin ardından oylarını kullandılar. Oy kullanma işleminin yapıldığı yerlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı. Oy verme işleminin saat 17.00\'ye kadar devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Vatandaşların sıra beklemesi detay

-Sandıklardan detay

-Oy kullanımından detay

-Diğer detay

(SÜRE: 2:16-BOYUT 253 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

=======================================================

11)ORDU\'DA OY KULLANMA BAŞLADI

ORDU\'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi için seçmenler saat 08.00\'den itibaren oy vermeye başladı.

Ordu\'da Cumhurbaşkanılığı ve Milletvekili seçimi için seçmen kağıtları ile sandık başına gidenlere sandık başkanı ve diğer görevliler tarafından oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgi verdi. Oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar oy kullandı. Oy verme işleminin yapıldığı yerlerde ise polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Ordu\'da 557 bin 984 seçmen 2 bin 103 sandıkta saat 17:00\'ye kadar oy verecek.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Oy verme işleminden görüntü

-Oy vermek için bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Diğer detaylar

(SÜRE: 1.43 Dk ) (BOYUT: 102 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)