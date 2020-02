DHA SEÇİM BÜLTENİ-12

1 - Özhaseki: \" Seçim bitti, geçim başladı\"

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı, Ak Parti Kayseri 1,sıra milletvekili adayı Mehmet Özhaseki, \" Kayserimizin güzel bir sözü var. Seçim bitiyor geçim başlıyor. Şimdi geçim zamanı. Herkes önüne, işine bakacak. İnşallah gelenlerde bu millete faydalı olmak için çalışacak. Bu vesileyle seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum\"dedi

Melikgazi ilçesi Tavlusun mahallesi Hasan ve Nuriye Ünlen İlköğretim Okuluna eşi Neşe Özhaseki, çocukları ve damatlarıyla birlikte gelen bakan Mehmet Özhaseki\'ye yaşlı bir kadın seçmen bir buket çicek verdi. Oyunu 1626 nolu sandıkta kullanan Mehmet Özhaseki, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada \" Sakin bir ortamda, o kapalı kapılar ardında insan cenabı Allah ile, vicdanıyla başbaşa kalıyor. Herkes hür iradesini ortaya koyuyor. Allah bu güzelliği sonuna kadar devam ettirsin diye dua ediyorum. Çıkacak sonuçlarda şimdiden hayırlı olsun. Milletin iradesinin üstünde bir irade yok. Milletin kararının üstünde söylenecek bir söz de yok. Ona saygı duymak icap eder. Seçimlerden sonra da sandık çıktığında da hayırlı olsun. Gelecek insanlar ,bu millete güzel hizmetler etsinler. Bizde bundan istifade edelim. Yavrularımızın geleceği aydınlık olsun diye güzel temennilerde bulunmak olgun insanların işidir. İnşallah şaibe bulaştıracak şekilde dedikodular etmezler, yalanlar söylemezler, iftiralar atmazlar. Bir nezaket içinde herkes bunu kabullenir ve önüne bakar diye de temennide bulunuyorum. Bu vesileyle Kayseri\'de ki seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Büyük bir olgunluk gösterdiler. Başka şehirlerden gelen olumsuz haberleri biz burada almadık. Tabi ki seçimin cilvesidir üzülüp, kırılabileceğimiz şeyler söylenebilir. Bazen ağızdan kaçabilir, bazen de kasıtlı olarak yapılabilir. Bunları da sineye çekip unutacağız. Önümüze bakacağız. Kayserimizin güzel bir sözü var. Seçim bitiyor geçim başlıyor. Şimdi geçim zamanı. Herkes önüne, işine bakacak. İnşallah gelenlerde bu millete faydalı olmak için çalışacak. Bu vesileyle seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum\"

2 - KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, Mersin\'in Erdemli ilçesinde oyunu kullandı.

Bakan Lütfi Elvan\'a partisinin İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti. Erdemli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi\'ne gelen Elvan 1186 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra vatandaşlarla da sohbet eden Elvan, \"Bu gün Türkiye için çok önemli bir gün. Türkiye\'de 50 milyonun üzerinde vatandaşımız oy kullanacak. Vatandaşımız kararını verecek ve bu karar inşallah ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

3 - Eker: Biz bir ay konuştuk, bugün de millet konuşacak

DİYARBAKIR\'da oyunu kullanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır 1\'inci sıra milletvekili adayı Mehdi Eker, bu seçimlerin cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olduğunu ifade ederek, \"Biz yaklaşık bir ay konuştuk, bugün de millet konuşacak. Seçmen nasıl konuşacaksa, nasıl bir karar verecekse, milletimizi ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum\" dedi.

Diyarbakır 1\'inci sıra milletvekili adayı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, oyunu Yenişehir ilçesindeki Rekabet Kurumu Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nde 1083 numaralı sandıkta kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamada bulunan Eker, bugün yapılan seçimlerin önemine değindi. Eker, \"Bu seçimlerin Diyarbakır, ülkemizi ve bölgemiz için hayırlı olsun. 24 Haziran seçimleri Türkiye\'nin önemli bir seçimidir. Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi diyebiliriz. Çünkü, Türkiye\'nin sistem değişikliği geçen yıl yapılan anayasa değişikliğiyle ilk defa uygulamaya girecek. Bu da, bu seçimleri çok önemli kılıyor. İnşallah bütün milletimiz için hayırlarla vesile olur. Biz yaklaşık bir ay konuştuk, bugün de millet konuşacak. Seçmen nasıl konuşacaksa, nasıl bir karar verecekse, milletimizi ve geleceğimiz için en hayırlı karar olacağını düşünüyorum\" diye konuştu.

Seçimlerin sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirlerin alındığını anlatan Eker, \"Diyarbakır\'da önceki seçimlere göre mukayase edildiğinde huzurlu bir seçim. Hamd olsun ortam iyi. Güvenlik kuvvetlerimiz gerekli tedbirleri almışlar. Vatandaşlarımız da huzur ve sukünet içerisinde bu demokratik haklarını kullanıyorlar. Seçimler, demokrasinin bayramıdır. Bu bayramın da kutlu olmasını diliyorum\"dedi.

4 - Trakya sandık başında (2)

VALİ ÖZDEMİR VE BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN OY KULLANDI

Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Edirne Valisi Günay Özdemir ve Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan oylarını kullandı. Vali Özdemir, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu\'na geldi. İkinci kattaki 1086 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giden Vali Özdemir, eşi Nurcan Özdemir ile birlikte oyunu kullandı. Edirne seçim güvenliği konusunda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Özdemir, \"Öncelikle seçim ülkemize milletimize hayırlısı olsun. İl genelinde sabah itibariyle seçim başladı. Seçim güvenliği anlamında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bin 500 kadar güvenlik görevlisiyle gerekli tedbirleri aldık. Edirne halkı hassas ve herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyoruz\" şeklinde konuştu.

GÜRKAN: YÜZDE 90 KATILIM TAHMİN EDİYORUZ

Edirne Belediye Recep Gürkan ise oyunu İlhami Ertem Anadolu Lisesi\'ndeki 1229 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmasının ardından konuşan Gürkan, \"Türkiye\'de seçmenlerin özgürce oy kullandığı bir seçim olmasını diliyoruz. Edirne 304 bin seçmenimiz var. Tahminimiz yüzde 90 oranında bir katılım olacaktır. Milletin iradesinin üzerinde hiç bir irade yoktur. Seçimlerin bütün ülkemize milletimize hayırlısı olmasını diliyorum. İnanıyoruz ki millet en doğru tercihi yapacaktır. Bizler siyasetçiler olarak milletin sandığa yansıyan iradesini başımızın üzerine koyup, o iradenin yaşama geçmesi için müdahalemizi sürdüreceğiz\" dedi.

KEŞAN

5 - Yüksekova\'da seyyar sandıklar seçmenin ayağına gitti

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, Yüksek Seçim Kurulu\'nun ilk kez uyguladığı \'seyyar sandık\' sayesinde 27 yaşlı veya yatalak hasta, evlerinde oy kullandı.

YSK\'nın Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Seçimleri\'nde ilk kez hayata geçirdiği seyyar sandık uygulaması sayesinde yaşlılar ve engelliler evlerinde oy kullandı. Seyyar sandıklar, ilçede 27 yaşlı, hasta veya bedensel engellinin evine gitti. Seçmenler, görevlilerin kimlik kontrolünün ardından, tercihlerini yapıp, oylarını seyyar sandığa attı.

6 - 92 yaşında, tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullandı



Mustafa TURAPOĞLUANKARA,(DHA)-ANKARA\'nın Çankaya İlçesi\'nde Naime Ayşe Uz (92), yakınlarının desteğiyle tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullandı.

Kalça kırığı nedeniyle ambulansla oy kullanmaya gelen Yaprak Tahiroğlu ise kendisinin üst kata çıkarılamayacağı belirtilirken yetkililerde sandığın aşağıya indirilemeyeceğini söyleyince oy kullanamadı.

Başkentliler sabahın erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmak için sandık başlarına akın etti. Hoşdere Caddesi üzerinde bulunan Çankaya Lisesi’ne oylarını kullanmak için bazı vatandaşlar tekerlekli sandalye ve ambulansla geldiler. Ailesinin yardımı ile tekerlekli sandalye ile oy kullanmak için okula gelen Naime Ayşe Uz, oyunu kullandıktan sonra, Oyumu kullanmaz olur muyum. Bu yaşta oy kullanmaya geldim dedi. Özellikle oy kullanmaya geldiğini söyleyen Uz, Çünkü topalda olsam birçok mazeretimde olsa gelecektim, oyumu kullanacaktım. Çünkü ben Cumhuriyetin bekçisiyim diye konuştu.

AMBULANSLA GELDİ, OY KULLANAMADAN GERİ DÖNDÜ

Bu arada 3 gün önce düşerek kalçası kırılan Yaprak Tahiroğlu, oy kullanmak için ambulansla Çankaya Lisesi\'ne geldi. Tahiroğlu\'nun yakınları kalça kırıklığı nedeniyle, sandığının bulunduğu ikinci kata çıkamayacağını bu yüzden sandığın aşağıya indirilmesini veya başka bir çözüm yolunun bulunmasını istedi. Yetkililer sandığın aşağıya indirilmesinin mümkün olmayacağını belirtmesi üzerine Yaprak Tahiroğlu, ambulanstan indirilmeyerek oy kullanmadan geri döndü.

Hasta yakını Bilge Bedestenci, 3 gün önce düştü, kalça kırıklığı oldu. Oyunu kullanmak üzere buraya geldi. Biz ambulansla geldik. Sandığın buraya gelmesini veya engellilere yönelik bir uygulama bekledik, oturması yasak olan hastanın ikinci kata sedye ile çıkartılmasını önerdiler. Tabi ki biz bunu kabul etmedik, oyumuzu kullanmadan gitmek durumunda kaldık dedi.

7 - Sandık müşahitleri kavga etti

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde, iddiaya göre sandık müşahitleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kısa süreli yaşanan olayı polis büyümeden engelledi.

Olay, Gölcük Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu\'nda meydana geldi. İddiaya göre, sandık müşahitleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Taraflar birbirlerine laf atınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Bir kişi tartıştığı kişiye yumruk atmaya çalışırken, araya giren polisler ve görevliler tarafları uzaklaştırdı. Bu sırada araya girenler, tarafları sakin olmaları yönünde telkinde bulundu. Kavga eden taraflar uzaklaştırılarak olayların kısa sürede büyümesi engellendi.

8 - 90 yaşındaki hasta kadın ambulansta oyunu kullandı

BATMAN\'da, kalp yetmezliği nedeniyle yatalak durumda olan 90 yaşındaki Hasine Yıldız, ambulansla geldiği sandık bölgesinde, yine ambulans içerisinde oyunu kullandı.

Merkez 19 Mayıs mahallesinde yaşayan ve kalp yetmezliği nedeniyle yatalak durumda bulunan 90 yaşındaki Hasine Yıldız, oy kullanmak için ambulansla Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi\'ne getirildi. Hasine Yıldız, yakınlarıyla birlikte geldiği okul bahçesinde, sandık görevlilerinin yardımıyla yine ambulans içerisinde oy kullandı.

Hasine Yıldız\'ın adını söylemek istemeyen oğlu, annesinin uzun süreden beri hasta olduğunu belirterek, \"Annemiz uzun süre hasta ve de yatalak durumda. Oyunu kullanması için ambulansı çağırdık, oyunu ambulansta kullandı. Bu hizmeti verenlere teşekkür ediyoruz\" dedi.

Hasine Yıldız, ambulans içerisinde oyunu kullandıktan sonra yine ambulansla evine götürüldü.

9 - Çeşme\'de vatandaşlar plaja değil sandığa koştu

İZMİR\'in turizm cenneti ilçesi Çeşme\'de vatandaşlar, sıcak havaya rağmen plajlara değil sandıklara giderek oylarını kullandı.

Seçimler nedeniyle Türkiye\'nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çeşme\'nin ünlü plajları boş kalırken, vatandaşlar sabah erken saatlerde oy kullanmaya başladı. Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, eşi Semra Dalgıç, oğlu Barış ve Burak ile birlikte sandık başına gelerek oy kullandı. Alaçatı 15 Eylül Mustafa Çapkan İlkokulu\'ndaki 1002 numaralı sandıkta oyunu kullanan Muhittin Dalgıç, \"Ülkemiz için, demokrasi için, özgürlük ve adalet için tarihi bir seçim yaşıyoruz. Çeşme\'de bütün vatandaşlarımız sandığa akın akın gidiyor. Turistik bir ilçenin belediye başkanı olarak ilk defa sahillerin boş olmasından dolayı çok mutluyum. Oteller, kafeler, restoranlarda insan yok. Bugün hepsi boş. İnsanların gösterdiği bu duyarlılık için ilk defa kendimi bu kadar mutlu hissediyorum. Seçimleri inşallah kazasız belasız tamamlarız. Demokrasi adına iyi bir sonuç çıkacaktır. Bundan hiç şüphem yok. Parlamenter sistem kazanacaktır, özgürlük kazanacaktır, adalet kazanacaktır, barış kazanacaktır\" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Önal ise, kişisel bilgisayarı ile vatandaşlara sıra ve sandık numaralarını bulmaları için yardımcı olurken, seçimlerin ülke adına hayırlı olmasını diledi.

Çeşme\'de oy kullanma işlemi sorunsuz devam ederken, 102 sandıkta 34 bin 17 seçmen oy kullanıyor.

10 - MHP\'nin Kayseri\'de birinci sıra adayı Özdemir oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri 1. Sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir, oyunu Mustafa Yazar İlkokulunda anne ve babası birlikte kullandı.

MHP 1.sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir, oyunu kullanmak için Mustafa Yazar okula annesi Sakine babası Memiş Özdemir ile birlikte geldi. Partililerin de eşlik etmesiyle Özdemir ailesi oyunu kullandı. Oyunu attıktan sonra açıklama yapan Milletvekili adayı İsmail Özdemir, Türk Demokrasisi açısından ve siyasi tarihimiz açısından son derece önemli bir gün. Şimdiden seçimlerin vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Bizde vatandaşlık görevimizi yaptık. Sabah erken saatleri olmasına rağmen vatandaşlarımızın muazzam bir ilgisi var. İnşallah sandığa ve seçime katılım yüksek oranda seyreder. Böylelikle Türkiye\'nin demokrasi serüveninde önemli bir noktayı aşmış olursuz\" dedi. Milletvekili adayı Özdemir açıklamasını şöyle sürdürdü:

\"Ben , ilk açıklamamda Kayseri bizim sevdamız demiştim. Gerçekten de Kayseri bizim sevdamız. Gezdiğimiz her yerde, kapılarını çaldığımız her yerde samimiyet gördük. Ciddi manada beklentiler var. Gittiğim her yerde MHP\'nin samimi duruşundan geri durmayacaktır dedik. Türkiye\'nin milli birlik bütünlüğünün tesis edilmesi sürecinde fedakarca bir yaklaşım sergileyen kendi sorumluluk duygusu hakikaten Türkiyeye örnek olan, sadece bu günlere değil geçmişten gelen bir anlayışla beraber geleceğe de adım attığımızda MHP için önemli bir süreçti. Hayırlara vesile olsun. Bu gün oy kullanmaya annem ve babamla beraber geldim. Herkes gibi bizlerde ailemizle geldik: Türkiye tam taze güzel bir güne uyanacaktır diye düşünüyorum\"

Milletvekili İsmail Özdemir\'in anne ve babası ise oğulları ile gurur duyduklarını belirterek seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

11 - Oy kullanmaya atla geldi

KAYSERİ\'de Mustafa Yurtlu (42) Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi\'ndeki oy kullanacağı ilköğretim okuluna atla geldi.

Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi\'nde oturan Mustafa Yurtlu, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi Hasan- Nuriye Ünlen İlköğretim Okulu 1628 nolu sandıkta oy kullanmak için atla geldi. Yazlık evinin Tavlusun Mahallesi\'nde bulunduğunu söyleyen Mustafa Yurtlu, oy kullanmak için Cırgalan Mahallesi\'nden geldiğini ifade etti.

Oyunu kullanan Yurtlu, daha sonra, geldiği gibi atla evine döndü.

12 - Sedye ile taşındı, oyunu böyle kullandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)-BURSA Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri\'nde oy kullanmaya gidemeyecek olan hasta ve kalkacak durumda olmayan kişileri ambulans ve araçlarla evlerinden alıp oy kullanacakları sandığa getirdiler. Belediye görevlileri oy kullanımının ardından bu kişileri evlerine teslim ettiler.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı seçimlerde oy kullanmaya gidemeyecek olan hastalar için özel bir bir oluşturdu. Daire başkanlığı telefon açılması halinde 10 ambulans 3 engelli aracı 10 binek aracı ve bir minibüs ile bu kişileri sürücü ve sağlık görevlileri kontrollerinde evlerinden alıp oy kullanacakları sanığa getirdiler. Oy kullanımının ardından ise evlerine teslim ettiler. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Merkez Osmangazi İlçesi Çiftehavuzlar Mahallesi\'nde oturan sağlık problemleri nedeniyle yürümekte zorluk çeken görme engelli 76 yaşındaki Cevriye Azman\'ı evinden aldı. Sedyeye konulan Azman yakınlarının da yardımı ile ambulansa taşınıp oy kullanacağı Remzi Zümrüt İlkokulu\'na götürüldü. Burada kurulan 3090 numaralı sandıkta oğlu Ahmet Azman\'ın yardımı ile oyunu kullanan yaşlı kadın daha sonra sağlık görevlileri tarafından evine bırakıldı. Aldığı bu hizmetten çok mutlu olduğunu söyleyen Cevriye Azman görevlilere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık işleri Daire Başkanlığı gün içersinde 200\'e yakın hastayı bu şekilde oy kullandıracaklarını söylediler.

13 - Kırıkkale’de sandık başına gelemeyenlere seyyar sandık gönderildi

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE İl Seçim Kurulu sandık başına gelemeyen engelli, yaşlı ve hasta seçmenlere evlerine gönderdiği seyyar sandıklarda oy kullandırdı.

Kırıkkale’de Makbule Özata\'da (87) Yaylacık Mahallesi\'ndeki kızının evine İl Seçim Kurulu yetkilileri tarafından getirilen seyyar sandıkta oyunu kullandı. Makbule Özata\'nın kızı Hacer Özata, gazetecilere yaptığı açıklamada, \"Allah emeği geçenlerden razı olsun. Annem engelli olduğu için yürüyemiyor\" dedi.

VALİ HAKTANKAÇMAZ DA OY KULLANDI

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz da, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Osmangazi Fen Lisesi\'ne gelerek 1243 nolu sandıkta kullandı.

14 - Aydınlılar sandık başına akın etti

AYDIN\'da kurulan 2 bin 557 sandıkta, 815 bin 974 seçmen 27\'nci dönem milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçmek için sabahtan itibaren sandık başlarına gitti.

Aydın ve 17 İlçesinde sabah saatlerinde itibaren vatandaşlar, sandık başına akın etti. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Yahya Kemal Bayatlı İlkokulu\'nda 2024 numaralı sandıkta oy kullanırken, CHP\'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu ise merhum Başbakan Adnan Menderes\'in memleketi Koçarlı ilçesinin Çakırbeyli Mahallesi\'ndeki Çakırbeyli Ortaokulu\'nda 1020 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandık başına giden seçmenlerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için polis ve jandarma olmak üzere 5 bin 300 güvenlik görevlisi geniş güvenlik önlemi aldı. Yaşlılar yakınlarının yardımıyla oy kullanmaya geldi. İlk kez oy kullanmaya gelen gençlerin ise heyecanlı oldukları görüldü.

