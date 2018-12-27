DHA: PKK şüphelisi HDP ilçe başkanının evinden FETÖ dergileri çıktı

Demirören Haber Ajansı (DHA), PKK şüphelisi HDP ilçe başkanının evinden ‘FETÖ’ dergileri çıktığını yazdı.

DHA, haberi özetle şu ifadelerle abonelerine servis etti:

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı M.G.’nin (38) evinde yapılan aramada, FETÖ'nün kapatılan dergilerinden ele geçirildi.

Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında HDP İlçe Başkanı M.G., sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı suçlamasıyla evinde gözaltına aldı. Türkiye Cumhuriyeti'ni aşağıladığı öne sürülen M.G. evinde yapılan aramada ise FETÖ'nün kapatılan yayın organlarına ait 20 dergi ele geçirildi.

M.G., götürüldüğü emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.”

HDP İlçe Başkanı M. G. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

