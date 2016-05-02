DHA: PKK-FETÖ/PDY operasyonunda topraktan cephanelik çıktı

Doğan Haber Ajansı (DHA), Mersin ve Denizli’de PKK ile ‘paralel devlet yapılanması’na yönelik düzenlendiği iddia edilen operasyonlarda 10 kişinin tutuklandığını ve C4 plastik patlayıcının da yer aldığı yüklü miktarda mühimmatın topraktan çıkarılarak ele geçirildiğini bildirdi. DHA, “FETÖ ve PYD’nin ‘ışık evleri’nde PKK üyesinin kaldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendiğini” iddia etti.

Doğan Haber Ajansı’nın haberi şöyle:

Mersin Emniyet Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde Mersin ve Denizli'de PKK ile 'Fethullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 kişi tutuklandı. Boş arazide yapılan aramada ise aralarında C4 plastik patlayıcının da yedr aldığı yüklü miktarda mühimmat ele geçirildi.

FETÖ/PDY'nin 'Işık evleri' diye tabir edilen evlerinde PKK üyesinin kaldığı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler PKK'lı D.K. ile FETÖ mensubu olduğu iddia edilen E.A., T.P. ve A.K.'yı gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada örgütün keşif faaliyetlerinde kullandığı fotoğraf makinesi ile FETÖ/PDY'ye ait çok miktarda kitap ve sohbet CD'leri ele geçirildi. Şüpheliler Denizli'den Mersin'e getirildi.

Topraktan cephanelik çıktı

Operasyonunun devamında Mersin'in Tarsus İlçesi ile Adana'nın Pozantı ilçesindeki arazilerde kazı yapan polis, 5 kilo C-4 plastik patlayıcı, 4 adet uzun namlulu kalaşnikof silah, bu silaha ait 16 adet şarjör ile 575 adet fişek, 10 adet el bombası, 5 adet ateşleme fünyesi ve 1adet cep telefonu düzeneği ele geçirdi.

Ayrıca Mersin'de güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar ile kamu araçlarına yönelik el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli, havai fişek ve ateşli silahlarla saldırdıkları belirlenen PKK/KCK üyesi 11'i küçük yaşta 22 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 av tüfeği, 46 adet tabanca fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, 34 tüfek fişeği, 5 havai fişek rampası, cep telefonları, örgütsel içerikli dokümanlar, dijital depolama aygıtları, bilgisayar ve PKK'yı simgeleyen bez parçaları ele geçirildi.

Denizli'den Mersin'e getirilen D.K., E.A., T.P. ve A.K. ile 22 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. FETÖ/PDY'nin evinde yakalanan D.K. tutuklanırken, E.A., T.P. ve A.K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden ise 9'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.