DHA muhabirine birincilik ödülü

MUĞLA/ (DHA)- MUĞLA Gazeteciler Cemiyeti\'nin Medya Başarı Ödülleri Yarışması\'nda \"Gazete Haber\" kategorisinde DHA Muğla Muhabiri Cavit Akgün\'ün Posta Gazetesi\'nde yayınlanan \'İçimiz titredi\' başlıklı haberi birinci oldu.

Muğla Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Medya Başarı Ödülleri Yarışması kapsamında, seçici kurulu tarafından yapılan değerlendirmede çeşitli kategorilerde ödül almaya hak kazanan medya mensupları belirlendi. Gazete Haber kategorisinde DHA Muğla Muhabiri Cavit Akgün\'ün 12 Kasım 2016 tarihinde Posta Gazetesi\'nin manşetinde yer alan \'İçimiz titredi\' başlıklı haberi birinci seçildi. Spor Haber, Köşe Yazısı, Röportaj, Sayfa Düzeni, TV Haber, TV Program, Radyo Programı ve İnternet Haberciliği kategorilerinde de başvuran adaylar arasından ödül almaya hak kazananlar belirlendi. MGC tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Basın Gecesi, bu yıl 1 Aralık Cuma günü saat 19.00\'da Muğla\'nın Menteşe ilçesindeki CNS Tesisleri\'nde gerçekleştirilecek. Cemiyet Yönetim Kurulu Özel Ödülleri\'nin de verileceği gecede ayrıca, Muğla ilinde 40 ve 50 yılı aşkın süredir kesintisiz yayın yapan gazetelere de plaketleri takdim edilecek. Meslektaşlarının yıl boyunca ürettikleri eserlerin değerlendirilmesi aşamasında seçici kurulun büyük bir titizlikle görev yaptığını ifade eden MGC Başkanı Süleyman Akbulut, \"Belirlediğimiz kategorilerde meslektaşlarımız ürettikleri eserleri bizimle paylaştılar. Hepsi birbirinden değerli eserler arasında seçici kurul tarafından ödüle layık görülen eserlerin sahipleri, 1 Aralık Cuma akşamı, düzenleyeceğimiz törenle ödüllerini alacaklar. Ödül almaya hak kazanan meslektaşlarımızı kutluyorum\" diye konuştu.

Etkinlik kapsamında aynı gün saat 15.00\'de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi\'nde NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe\'nin konuşmacı olarak katılacağı \'Yeni Medya ve Türk Medyasında Dış Politika Takibi\' konulu bir panel de yer alıyor. 2015 yılına kadar basında sansürün kaldırılışının yıldönümüne rast gelen 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen geleneksel Basın Gecesi, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ekim ayında yapılmış, daha sonra MGC yönetimi tarafından yapılan takvim değişikliği ile söz konusu gecenin 2017 yılı ve takip eden yıllarda da, ekim ayında yapılması kararlaştırılmıştı. Bu değişiklik doğrultusunda ekim ayında planlanan etkinlik, Cemiyetin Onursal Başkanı Ünal Türkeş\'in ani vefatı nedeniyle aralık ayına ertelenmişti.

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