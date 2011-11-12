-DHA muhabiri Cem Emir'in cenazesi Tunceli'ye götürüldü VAN (A.A) - 12.11.2011 - Van'daki depremde yaşamını yitiren Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabiri Cem Emir'in cenazesi, memleketi Tunceli'ye götürüldü. Depremde yıkılan Bayram Otel'in enkazından çıkarılan Emir'in cenazesi, sabah saatlerinde Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Burada yapılan otopsi ve teşhis işlemlerinin ardından, ailesine teslim edilen Emir'in cenazesinin içinde bulunduğu tabut, mesai arkadaşları tarafından ambulansa yerleştirildi. Bu sırada, Emir'in mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. DHA Diyarbakır Muhabiri Ferit Arslan, hastane önünde mesai arkadaşlarının enkaz altında kaldıklarına ilişin haberle birlikte sarsıldıklarını, otelin enkazının başına geldiklerini ve hep bir mucize olmasını istediklerini söyledi. Arslan, ''Üç gündür herkesten dualarını esirgememelerini istedik. Mucize haberlerini hem ailesine hem dostlarımıza hem Türkiye kamuoyuna vermek istedik. Olmadı ama... Bu kez mucize haberi veremedik. Maalesef ikisinin de Bayram Oteli'nin enkazından cenazeleri çıkarıldı'' dedi. Enkazdan önce Cem Emir'in, daha sonra Sebahattin Yılmaz'ın cesetlerini çıkarıldığını belirten Arslan, Emir'in cenazesinin Tunceli'ye gönderildiğini, Yılmaz'ın cenazesinin ise Erzurum'a doğru yola çıkartıldığını söyledi. Arslan, ''Başımız sağ olsun, diyecek başka bir şey bulamıyorum'' diye konuştu. Sebahattin Yılmaz'ın mesai arkadaşı DHA Van Muhabiri Osman Bekleyen de 3 gündür enkazın başında mucize olmasını ve bir ses gelmesini beklediklerini ifade ederek, ''Çünkü onun sesini hep özlüyorduk, hep istiyorduk. O bizi karşılıyordu burada ama bundan sonra karşılamayacak. Başımız sağ olsun'' dedi.