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DHA muhabiri, 10 Ekim katliamı canlandırmasına "Keşke gerçek olsa" dedi

Faruk Kıyak'ın Nisan 2016'dan bu yana DHA'da çalıştığı ifade edildi

11 Ekim 2017 13:13

Doğan Haber Ajansı muhabiri Faruk Kıyak, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 10 Ekim 2015'te Ankara tren garındaki terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için gerçekleştirdikleri tiyatral canlandırma esnadında "Keşke gerçek olsa" paylaşımında bulundu.

Evrensel'in haberine göre, Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) 10 Ekim Ankara Katliamı’nı protesto eden Öğrenci Kolektifleri, katliamı tiyatral bir canlandırma ile hatırlattı. Bu sırada haber takibi için orada bulunan Doğan Haber Ajansı (DHA) Kocaeli Muhabiri Faruk Kıyak, öğrencilerin yerde yatarken sergilediği performansın fotoğrafını ınstagram hesabının story bölümünden “Keşke gerçek olsa” notuyla paylaştı.

'sacinyansin' ismiyle açtığı sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapan Kıyak, gazeteciliğe Kocaeli yerel basınında başladı. Nisan 2016'dan bu yana DHA'da çalışıyor.

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Faruk KıyakDHAKocaeli10 Ekim Ankara Gar Katliamıcanlandırma

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