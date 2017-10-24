DHA: MARMARİS'TE YAĞMUR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde, sabah başlayarak aralıklı rüzgarlarla süren şiddetli yağmur, kentte yaşamı kötü etkiledi.Marmaris ve çevresinde sabah aralıklarla süren sağanak yağmur, öğle saatlerinde şiddetli rüzgarla etkisini artırdı. Turban Mevkii\'ndeki iskelede demirli bir motoryat, karaya vurarak yan yattı. Tepe Mahallesi Azmak Deresi\'nde dört metrelik iki balıkçı teknesi ise su alarak battı. Kapalı Çarşı içinde yağmur suyu birikintileri nedeniyle esnaf, zor anlar yaşadı. Esnaf, dükkanlarına su girmemesi için sürekli temizlik yaptı. İlçe merkezinde bazı sokak ve caddelerde tıkalı rögar ve kanallar nedeniyle 20 santim yağmur suyu birikti. Marmaris-Muğla Karayolu 8\'inci kilometresi Kara Dere Mevkii, Marmaris-Datça 3\'üncü ve İçmeler-Turunç Karayolu\'nun 2\'inci kilometresinde dağdan düşen küçük kaya parçaları trafiği aksattı. Yüksek tepelerde yağmurla gevşeyen toprağın derelerle taşınıp dökülmesi sonucu deniz kahverengiye döndü. Açıkta fırtına nedeniyle Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri telsizle kaptanlara anons yaparak limanlardan çıkmama uyarısı yaptı. Bir apartmanın çatısındaki iki çanak anten ve çeşitli alüminyum aksamlar sokağa düştü.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yağmur nedeniyle yedi maddi hasarlı motosiklet kazası meydana geldi. Yaralanmanın yaşanmadığı ilçede, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı. İnsan ve trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda düşen ağaç dalları ve yapraklar ile sigara izmariti ve atılan çöplerle tıkanan rögarlar temizlendi. Kaya parçaları düşen karayolu ekiplerin müdahalesiyle temizlenerek trafiğe açıldı.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede sabah saat 10.00 ile 12.30 arası 2.5 saat içinde metrekareye 52 kilogram yağmur düştü. Yağmurların aralıklı şiddetli şekilde gece saatlerine kadar devam edeceği, yarından (çarşamba) itibaren ilçeyi terk ederek güneşli havanın hakim olacağı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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- Sağanak yağmur sahilden genel-ayrıntılı görüntü

- Karaya vurarak yan yatan motor yatın genel görüntüsü

- Kapalı Çarşı\'da esnafın biriken yağmur sularını temizlemesi genel görüntü

- Kahverengiye dönen denizden genel görüntü

- Ana caddelerde temizlik yapan belediye işçileri görüntü

(Toplam: 2 dakika 26 saniye-176 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)



