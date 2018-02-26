DHA: JÖH ve PÖH Hassa'dan Afrin'e girdi

Gaziantep İslahiye ilçesindeki İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde toplanan Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Kilis Gülbaba ve Hatay Hassa sınırından Afrin'e girdi.

DHA'nın aktardığına göre, Jandarma ve Polis Özel Harekat timlerinin öncelikle olarak Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin bölgesinde terör örgütü mensuplarından temizlenen köylere sızma girişimini önlemek ve meskun mahal operasyonlarına katılacağı belirtildi.

Öte yandan harekat kapsamında bölgeye tank sevkiyatı yapıldı.