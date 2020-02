DHA İSTANBULBÜLTENİ - 4 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AVRUPALI TÜRKLERLE SARAYBOSNA\'DA BULUŞUYOR

Haber-Kamera: Gurbet GÖKÇE- Enver ALAS- Özgür Deniz KAYA- Can EROK-SARAYBOSNA -BOSNA HERSEK DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, yarın Bosan Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da katılacağı Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin (UETD) 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na Avrupa\"da yaşayan 15 bin Türk\'ün katılması bekleniyor. UETD Başkanı Zafer Sırakaya, \"Avrupa\'nın şu anda ırkçılık girdabına doğru gittiğini görüyoruz. Aliya\'nın (Aliya İzzetbegovic) ifade ettiği gibi \'Bosna Hersek sadece bir toprak parçası değil, bir fikirdir. Bu fikir ise çok dilli, çok uluslu, çok kültürlü düşüncelerin yaşam geleneğidir. Bu etkinliği Saraybosna\'da yaparak Avrupa\'ya bu fikre ne kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etmek istiyoruz\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bosna Hersek\'in başkenti Saraybosna\'da gerçekleştirilecek Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin 6\'ncı Olağan Genel Kurulu\'na katılıp, Avrupa\'da yaşayan Türkler ile bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi\'nce kendisine tevdi edilecek fahri doktora için düzenlenecek törene katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Avrupalı Türklerle buluşacağı Saraybosna\'daki J.A. Samaranch Olympic Hall-Zetra Spor Salonu\'nda ise hazırlıklar sürüyor. Yaklaşık 12 bin kişilik salon, Türk ve Bosna Hersek bayraklarıyla donatıldı, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğrafları asıldı. Kongreye, Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yayaşan 15 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Bosna Hersek başta olmak üzere Balkan ülkelerinde yaşayan soydaşlar da Saraybosna\'daki kongreye büyük ilgi gösteriyor.

Türkler, yaşadıkları ülkelerden otobüsler ve özel araçları ile Saraybosna\'ya gelmeye başladı. Saraybosna\'daki otellerde doluluk oranı yüzde 100\'e ulaşırken, kongreye de yerli ve yabancı 200\'ün üzerinde gazeteci akredite yaptırdı.

\'İZZETBEGOVİC\'İN FİKRİNE İHTİYAÇ DUYULDUGUNU İFADE ETMEK İSTİYORUZ\'

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) Başkanı Zafer Sırakaya, Saraybosna\'da yarın yapacakları kongrenin büyük önem taşadığını belirterek, \"Avrupalı Türk Demokratlar Birliği\'nin sadece Avrupa\'da değil, dünya çapında bir çalışma prensibini belirleyeceği bir süreç olacak. Bu konuyla ilgili olarak delegelerimizin yarın desteğini rica edeceğiz. Yarınki programımıza Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da davetimize icabet edecek. Yarın \'aşık ile maşuk\'un, yani Avrupalı Türk toplumunun Sayın Cumhurbaşkanımızla buluşmasına vesile olacağımız için son derece mutluyuz\" dedi.

Yarın kongrenin yapılacağı spor salonunun 12 bin kişilik olduğunu belirten Sırakaya, hem salonun içinin, hem de dışının dolacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hem salonda hem de salon dışında olan Avrupalı Türklere yönelik bir konuşma yapacağını dile getiren Zafer Sırakaya, Genel Kurul\'un Saraybosna\'da yapılmasıyla ilgili olarak ise şunları söyledi:

\"Avrupa\'nın şu anda ırkçılık girdabına doğru gittiğini görüyoruz. Popülist söylemlerin yükseldiği Avrupa\'da ırkçı partilerin sadece parlamentoda değil, iktidar olmaya doğru giden bir Avrupa Birliği var. Temel düşüncesi kuruluş aşamasına bakıldığında çok seslilik, çok dillilik, çok kültürlülük üzerine kurulu olan bir AB\'nin gitmiş olduğu bu sıkıntılı yolda, Bosna fikrinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Aliya\'nın (Aliya İzzetbegovic) ifade ettiği gibi, \'Bosna Hersek sadece bir toprak parçası değil, bir fikirdir. Bu fikir ise çok dilli, çok uluslu, çok kültürlü düşüncelerin yaşam geleneğidir. Bu etkinliği Saraybosna\'da yaparak Avrupa\'ya bu fikre ne kadar ihtiyaç duyduklarını ifade etmek istiyoruz.\"

AVRUPALI TÜRKLER AKIN AKIN GELİYOR

Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve kongreye katılmak üzere Saraybosna\'ya gelen Türkler de, kongrenin önemine vurgu yaptı. Başta Almanya, Avusturya ve Fransa olmak üzere Avrupa\'nın çeşitli ülkelerinden Saraybosna\'ya gelen gurbetçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Almanya\'nın Duisburg şehrinden gelen Bayram Köylü, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmak için yüzlerce kilometreden arkadaşlarıyla geldiklerini söyledi. Köylü, \"İnşallah buradan dünyaya bir mesaj verilecek. Vatandaşlarımızla, yarın millet ve devlet buluşması için buradayız. Avrupa\'dan yarın 10 binin üzerinde Türk\'ün katılacağını düşünüyoruz\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANIMIZ İÇİN KİLOMETRELER HİÇ ÖNEMLİ DEĞİL\"

Ahmet Duran ise \"Avrupa\'nın en demokratik ülkesi Bosna-Hersek\'e Cumhurbaşkanımızı karşılamak için geldik. Cumhurbaşkanımızı, hani o kendini demokratik sanan Almanya\'sı Fransa\'sı, diğer ülkeleri kabul etmedi. Ama olsun, biz bin 500 kilometreden geldik ve Cumhurbaşkanımız için kilometreler hiç önemli değil\" dedi.

Avusturya Salzburg\'tan gelen Ahmet Yıldız da yolculuğun biraz uzun sürmesine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşacaklarından dolayı mutlu olduklarını vurgulayarak, \"Yarınki toplantı Avrupa\'ya bir mesaj olacaktır. Biz Cumhurbaşkanımızın yanındayız ve bunun için kilometrelerce yolu geldik\" diye konuştu.

19.05.2018 - 15.44 Haber Kodu : 180519123

2- RECEP AKDAĞ \"FİLİSTİN\'E UMUT OL YARDIM KAMPANYASI\" TANITIMINA KATILDI

*Başbakan Yardımcısı Akdağ:

*\"1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye sokacak\"

*\"AFAD\'ın SMS numarası 1866, Türk Kızılayı\'nın SMS numarası 2868, her ikisinde de FİLİSTİN yazılarak yapılıyor. 10 TL mesaj başına.\"



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ,\"Filistin\'e Umut Ol\" yardım kampanyasının tanıtımında yaptığı açıklamada, \"1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye sokacak.\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, 55 sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı\'nda düzenlenen \"Filistin\'e Umut Ol\" yardım kampanyası tanıtım programına katıldı. Toplantıya, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı. Akdağ, Filistin\'deki son krizde 1 milyon lira civarında ilaç ve sarf malzemesini Türk Kızılay\'ın hastanelere teslim ettiğini ayrıca 3 konteynırda yaklaşık 5 Milyon liralık ilacın da hazır beklediğini bildirdi. Bir taraftan da Dünya Sağlık Örgütü ile beraber AFAD\'ın bir proje geliştirdiğini aktaran Akdağ, \"1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye sokacak.\" dedi.

YAPILMAK İSTENEN YARDIMLARIN DA ULAŞMASINA ENGEL OLUYORLAR

Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: Değerli arkadaşlar problem şu; yapılan, yapılmak istenen yardımların da ulaşmasına engel oluyorlar. Bu o kadar insanlık dışı bir tutum ki. Zaten bir insanlık suçu işlenip sivillerin üzerine ateş açılıyor, hiçbirinin elinde silah olmayan, tamamen barışçıl bir protesto içinde olan 60\'ın üzerinde kardeşimiz şehit ediliyor, katlediliyor, bu kadar yaralı var. Madem bu zulmü işlediniz insani yardımlara mani olmayın, ona da mani oluyorlar. Dolayısıyla bu husustaki her yolu araştırıyoruz, her kapıyı çalıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde AFAD\'ın yaptığı projede bu anlamda önemlidir. İfade ettiğim gibi hep beraber, biz de elimizden geldiği kadar insani yardımlar konusunda bir taraftan hızlı adımlarla bir taraftan da her türlü vasıtayı kullanarak inşallah erişmeye çalışacağız.\"



AFAD 1866, TÜRK KIZILAYI 2868 NUMARALARA SMS İLE…

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre 86\'sı kadın ve 224\'ü çocuk olmak üzere hastanelerde bin 757 yaralının olduğunu aktaran Akdağ, \"Bunların 127\'sinin halen hayati tehlikesi var. Yaralıların içinde 19 sağlık çalışanı var. 7 ambulans bu saldırılarda zarar görmüş durumda. Gazze\'de günde 16 ila 20 saat arasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu Birleşmiş Milletler\'in verisi. Refah Sınır Kapısı, 2018 yılının başından itibaren sadece 21 gün açık kalmış. Durum bu. Dolayısıyla şu anda hem bu yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonun desteğini bekliyoruz. AFAD\'ın SMS numarası 1866, Türk Kızılayı\'nın SMS numarası 2868, her ikisinde de FİLİSTİN yazılarak yapılıyor. 10 TL mesaj başına.\" diye konuştu.

\"75 MİLYON DOLAR HARCANARAK YAPILMIŞ BİR HASTANEMİZ VAR\"

Akdağ, ABD\'nin, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu\'na yaptığı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararını hatırlatarak, şöyle devam etti: Dolayısıyla BM\'nin bu sürdürülebilir yardımı da sekteye uğradı. Bu eksiği bizler tamamlamak zorundayız, Müslüman ülkeler bu eksiği tamamlamak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak hem BM\'nin bu kuruluşuna destek vereceğiz hem de doğrudan desteklerimizi devam ettireceğiz. 75 milyon dolar harcanarak Gazze\'de yapılmış bir hastanemiz var. Ekipmanları da tamamlandı. Dünkü toplantılar sırasında Cumhurbaşkanımız Filistin Başbakanıyla görüştü. Ben de görüşmelere katıldım. Bu hastanenin bir an önce açılması için Filistin tarafındaki prosedürlerin tamamlanması hususunda söz verdiler. Pazartesiden itibaren çok yakından takip edeceğiz. Bu hastaneyi de en kısa zamanda açmamız lazım.

3- \"O\" ZANLI YAKALANDI



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Beykoz Kavacık\'taki 2 Mayıs günü tartıştığı sürücüyü defalarca bıçaklayan zanlı yakalandı. Olaydan 16 gün sonra yakalanan zanlı, emniyetteki ifadesinde simit tezgahının önüne park ettiği için tartıştığı sürücüyü bıçakladığını söylediği öğrenildi.

2 Mayıs Çarşamba günü meydana gelen ve güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü H.A., M.A.S. tarafından defalarca bıçaklanmıştı. Olaydan 16 gün sonra Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz Çavuşbaşı Cumhuriyet Caddesi\'nde dün yakalanarak gözaltına alınan M.A.S., emniyette sorguya alındı. Zanlı sorgusunda Kavacık\'ta boş araziye kurduğu simit tezgahıyla simit sattığı sırada H.A.\'nın simit tezgahının önüne aracını park ettiğini kaldırmasını isteyince olumsuz yanıt aldığını bu yüzden kavga ettiğini söyledi. H.A.\'yı bıçaklayarak döven zanlı, aynı konudan daha önce de aralarında tartışma çıktığını söylediği de öğrenildi.



CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

M.A.S.\'nin yapılan detaylı sorgulamasında cinayet suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.S. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



(ek bilgilerle)

4- HAFRİYAT KAMYONU ÜST GEÇİDE TAKILDI

- Üst geçitte hasar oluştu

Haber-Kamera : Cengiz ÇOBAN - İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.

Kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Damperi açık ilerleyen Muhsin Beter yönetimindeki 16 AEG 98 plakalı hafriyat kamyonu, TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken ekipler enkazı kaldırma çalışmasına başladı. Hergün onlarca kişinin kullandığı üst geçitte de hasar oluştu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından damper indirilerek yol temizlendi.

5- POLİS MEHTERAN BİRLİĞİ TAKSİM\'DE KONSER VERDİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle polis mehteran takımı Taksim Meydanı\'nda konser verdi. Vatandaşlar ve turistler büyük ilgi gösterdiği konsere ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Yaklaşık yarım saat süren konser alkışlarla son buldu.

