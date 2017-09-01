DHA İSTANBUL- ZABITADAN "KAÇAK KESİM" OPERASYONU

- KAÇAK KESİM YAPILAN ALANDA KAÇAN BOĞA ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI.



Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri belediyenin belirlediği alanlar dışında kurban kesenlere ceza kesti. Kaçak kesim alanında kurbanlık için getirilen bir boğanın kaçması kurban sahiplerine zor anlar yaşattı.

Yapılan uyarılara rağmen kaçak kesim yapanlar bu bayramda boş durmadı. Sultangazi Belediyesi\'nin zabıta ekipleri, belediyenin belirlediği alanlar dışında kaçak kesim yapanlara ceza kesti. Kaçak kesim yapanlar, belediyenin gösterdiği alanların yeterli olmadığını savunarak yazılan cezalara tepki gösterdi. Zabıta ekiplerinin baskınları sırasında kaçak kesim alanında bulunan bir boğa yere yatırılmak istenirken kaçmayı başardı. Bir süre alanda kaçmaya çalışan boğa hayvan sahipleri tarafından güçlükle yakalandı.

Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, belediyenin belirlediği 93 kesim alanın olduğunu belirterek, “Fakat yine de kamu açık yerlerde, parklarda, caddelerde kesim yapıyorlar. Biz de bunlarla ilgili \'Kabahatler Kanununa\' göre 109 lira para cezası kesiyoruz. Ayrıca çevriyi kirletmelerinden dolayı da \'Çevre Kanununa\' göre işlem yapıyoruz\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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-Boş alanlarda yapılan kaçak kesim manzaraları

-Zabıtanın ceza yazması

-Ceza kesilen vatandaşlarla röp

-Kurbanlık boğanın kaçması

-Boğanın yakalanması

-Zabıta Müdürü röp.