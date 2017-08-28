T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

  Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA Zeytinburnu D-100 karayolu bağlantı yolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi

28 Ağustos 2017 11:31

 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA
Zeytinburnu D-100 karayolu bağlantı yolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rüstem Kumsar\'ın (64) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset üzerinde bir süre inceleme yaptı. Kumsar\'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Cenazeden görüntü
-Polis ve sağlık ekipleri
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan BİLGİLİDHA Zeytinburnu D100OlayRüstem KumsarPolisKumsarAdli Tıp KurumuGörüntü Dökümü Cenazeden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24