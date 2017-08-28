DHA İSTANBUL- YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Zeytinburnu D-100 karayolu bağlantı yolunda sabah saatlerinde seyir halinde olan sürücüler yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Rüstem Kumsar\'ın (64) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ceset üzerinde bir süre inceleme yaptı. Kumsar\'ın vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazeden görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Detaylar