DHA İSTANBUL -(yeni görüntü)-  HALKALI'DA ÇATISI YANAN BİNADAKİ CAN PAZARI KAMERADA

- Mahsur kalan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı\'da bulunan bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında mahsur kalan kadının kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Halkalı Merkez Mahallesi\'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Saat 11.00 sıralarında çıkan yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralan olmazken bina ve mahalle sakinleri büyük panik yaşadı.

Öte yandan yangının ilk anlarında yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerası yansıdı. Görüntülerde mahsur kalan bir kadının itfaiye tarafından kurtarıldığı görülüyor

Görüntü Dökümü:

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YENİ GÖRÜNTÜ

-Yanan müdahale

-Mahsur kalan kadın

-Kadının kurtarılması



GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

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-Yanan bina

-İtfaiyenin müdahalesi

-Bina sakinlerini

-Yaşanan panik

-Bina sakinleri ile röp.

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