DHA İSTANBUL- (yeni fotoğraflarla) PATLAYICI YÜKLÜ MİNİBÜSLE İLGİLİ GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

* Patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11\'e yükseldi

* Teröristlerin hedefinde, İİT Olağanüstü Zirvesinde görevli güvenlik güçleri olduğu kaydedildi.



* Patlayıcının Beşiktaş\'taki terör saldırısında kullanılandan 2 kat daha etkili olduğu vurgulandı.

* Patlayıcı yüklü minibüsün yanında gözaltına alınan şüpheli, polise sahte kimlik verdi. Gerçek kimliği ise parmak izinden tespit edildi.



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Bahçelievler\'de 60 kilogram patlayıcı yüklü minibüsle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 11\'e yükseldi.

Bahçelievler\'deki patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsle ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.



MİNİBÜSÜ 6 ARALIK\'TA SATIN ALINDI

34 MYN 24 plakalı 2006 model kapalı kasa minibüsün Gülsüm B. tarafından 6 Aralık\'ta satın alındığı belirtildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 18. sokağa park edilen patlayıcı yüklü kapalı kasa minibüsü almaya geldiği sırada gözaltına alın şüpheli, terör örgütü tarafından kırsal alanda patlayıcılar konusunda eğitildi.

Sorgulamada kendisini sahte bir kimlikle tanıtan şüphelinin, parmak izinden yola çıkılarak gerçek kimliği tespit edildi. Şüphelinin terör örgütü PKK\'dan kaydı bulunan Hamza D. olduğunu belirlendi. Bombalı araçla ilgili İstanbul, Diyarbakır ve Mardin\'de çalışmaların devam ettiğini kaydetti.



BEŞİKTAŞ SALDIRSINDA KULLANILAN BOMBANIN İKİ KAT BÜYÜĞÜ

Emniyet yetkilileri, minibüsteki patlayıcının geçen yıl Beşiktaş\'ta stat yanındaki patlamada kullanılan bombadan en az iki kat dana güçlü olduğunu belirtti. TEM ekipleri patlayıcı yüklü aracı bularak şüpheliyi gözaltına aldıktan sonra çevrede bulunan 10 binada yaşayan herkesin ekipler tarafından uyarılarak tahliye edildiği öğrenildi.

PATLAYICI YÜKLÜ ARACIN HEDEFİ

Emniyet yetkilileri, patlayıcı yüklü aracın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi\'nde görevli güvenlik güçlerine ve bölgede bulunan bir çevik kuvvet aracına yönelik saldırıda kullanılabileceğini belirtti.

LASTİKÇİ, KAMUOYUNA YANLIŞ BİLGİ VERDİ

Emniyet yetkilileri, patlayıcı yüklü aracın bulunmasının takip sonucu gerçekleştiğini, bölgede işyeri bulunan bir lastikçi tarafından verilen bilgilerin yanlış olduğunu aktardı.



Görüntü Dökümü;:

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-Ele geçirilen patlayıcılarla ilgili yeni fotoğraf

-Yakalanan şüphelinin fotoğrafı









