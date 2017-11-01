DHA İSTANBUL- ÜNLÜ OTEL SAHİBİNE ATEŞ AÇAN TAKSİCİ ARANIYOR

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Kervansaray Otelleri\'nin sahibi Selim Sayılgan\'ın aracına kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateş açıldı. Emniyet yetkilileri, ilk belirlemelere göre olayın alacak verecek konusu olduğunu belirledi. Olay, Ayazağa\'da bu sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kervansaray Otelleri sahibi Selim Sayılgan, otomobiliyle ilerlerken yanına yaklaşan taksiden ateş açıldı. Yaşanan olayda hiç kimse yaralanmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı.



TAKSİCİ ARANIYOR

İşadamının aracına ateş edilmesinin ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri ateş eden taksicinin kimliğini belirleyerek yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri Sayılgan\'ı korkutmak için ateş edildiğini ileri sürdü.



OLAY İDDİAYA GÖRE ŞÖYLE GELİŞTİ

Sayılgan\'ın sahibi olduğu şirketler geçtiğimiz aylarda borsada halka açıldı.

Bunun üzerine firmaya ilgili yasa gereği bağımsız bir yönetim kurulu üyesi atandı. Yeni yönetim kurulu üyesi İ.C.\'nin, piyasada bazı kişileri dolandırdığı iddia edildi. Bunun üzerine Sayılgan yönetim kurulu üyesi İ.C.\'yi işten çıkardı. Saldırıyı düzenleyen taksici kendisini dolandırdığı iddia edilen İ.C.\'ye ulaşamayınca, alacağını Sayılgan\'dan talep etti. Sayılgan\'ın da ödeme yapmayı kabul etmediği öne sürüldü.

