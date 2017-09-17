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DHA İSTANBUL- TUZLA'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

*  Takla atan araç önce orta refüjdeki ağaçlara çarptı, ardından karşı şeride geçti

17 Eylül 2017 15:19

*  Takla atan araç önce orta refüjdeki ağaçlara çarptı, ardından karşı şeride geçti. Burada da harfiyat kamyonu ve bir otomobille çarpışan araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı

 Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Tuzla\'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kameraları tarafında saniye saniye görüntülendi.
İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi\'nde dün meydana gelen kazada sürücüsünün henüz belirlenemeyen nedenle kontrolünü kaybettiği araç takla atarak önce orta refüjdeki ağaçlara çarptı ardından karşı yöne geçti. Burada da bir hafriyat kamyonuna, ardından  bir otomobile çarpan araçtaki yolculardan Uğur Dilmek hayatını kaybederken sürücüyle yanındaki kişi yaralandı. Feci kaza bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
-Kontrolden çıkan aracın görüntüsü
-Yolun karşısına geçmesi
-Takla atması
-Hafriyat kamyonuna çarpması
-Minibüse çarpması
-Vatandaşların yardıma koşması
 
 

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