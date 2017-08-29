DHA İSTANBUL- THY UÇAĞI HASTA YOLCU NEDENİYLE BÜKREŞ'E İNDİ





İbrahim YILDIZ İstanbul DHA

Türk Hava Yolları (THY)\'nın İstanbul-Toronto seferini yapan uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması sonucu Bükreş Havalimanı\'na iniş yapmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, THY\'nin TK-17 sefer sayılı Boeing 777 tipi yolcu uçağı 349 yolcusuyla Toronto seferini yapmak üzere saat 14.55\'de Atatürk Havalimanı\'ndan havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Pilot, hasta yolcu nedeniyle Romanya Bükreş Otopeni Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'yle irtibata geçerek iniş için izin istedi. THY uçağının saat 16.34\'de Bükreş\'e iniş yaptığı, hasta yolcunun ise tedavi altına alındığı öğrenildi.



