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DHA İSTANBUL- TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA YAPILAN 2 AYRI OPERASYONDA 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı iki operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

24 Şubat 2018 12:59

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerinin terör örgütü PKK\'ya yönelik yaptığı iki operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İstanbul\'da terör örgütü PKK\'ya yönelik 16 Şubat\'ta yapılan operasyonda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen H.K., İ.T. ve İ.A.\'yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri dün gece saatlerinde tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçundan çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 

İSTANBUL\'DAN KIRSALA ELEMAN GÖNDERİYORDU
Öte yandan, TEM ekipleri Sultanbeyli\'de terör örgütü PKK\'nın kırsal alanına eleman aktardığını belirlediği N.B.\'yi geçtiğimiz haftalarda operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Dün emniyetteki işlemleri tamamlanan N.B. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından \'Silahlı terör örgütüne üye olma\' suçuyla tutuklandı.

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