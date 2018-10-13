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DHA İSTANBUL -SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA HAREKETLİLİK

  Haber- Kamera : Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA) Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketlilik yaşandı

13 Ekim 2018 19:12

 

Haber- Kamera : Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı\'nın, 2 Ekim\'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'nda hareketlilik yaşandı. Suudi heyetin dün geldiği araçlar bugün de konsolosluk önündeydi. Dün gelen heyetten olduğu tahmin edilen kişiler araçlarla konsolosluğa girdikten bir süre sonra ayrıldı. Öte yandan etrafı bariyerlerle çevrili konsolosluk önünde gazetecilerin bekleyiş sürüyor.

 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Konsolosluğa araç giriş ve çıkışları

-İki kişinin konsolosluğa girişi ve çıkışı

-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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