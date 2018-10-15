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DHA İSTANBUL- SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

  Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA)  2 Ekim'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor

15 Ekim 2018 15:34

 
Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Harun UYANIK, İSTANBUL (DHA) 
2 Ekim\'de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için başkonsolosluk önündeki bekleyiş sürüyor. Bazı Suudi vatandaşları evrak işlemleri için sabah saatlerinde başkonsolosluğa geldi. Başkonsolosluk çalışanları binaya girişlerde evrak işlemleri için gelenlere eşlik ediyor. Konsolosluk önünde yer alan alanda yerli ve yabancı basın mensupları da gelişmeleri takip etmek amacıyla bekleyişi sürüyor. 
 
 
Görüntü dökümü:
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-Polis bariyerleri
-Suudi Arabistan bayrağı
-Konsolosluk binası
-Güvenlik kameraları
-Kapıdaki güvenlik görevlileri
-İçeri girenler
-Genel ve detaylar
 

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