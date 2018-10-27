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DHA İSTANBUL- 'SURİYE' ZİRVESİ BAŞLADI

Haber: Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHA Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Suriye' konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya'nın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde başladı

27 Ekim 2018 19:34

Haber: Gülseli KENARLI-İSTANBUL DHA
Türkiye\'nin ev sahipliğinde düzenlenen \'Suriye\' konulu dörtlü zirve, Almanya, Fransa ve Rusya\'nın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü\'nde başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ev sahipliğindeki zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Astana platformu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura ile dört ülke temsilcileri katılyor.

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan detay
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