T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- SULTANGAZİ'DE KAMYONUN ALTINDA CAN PAZARI

Haber: İstanbul DHA Sultangazi'de emniyet şeridinde duran kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı

12 Aralık 2018 16:48

Haber: İstanbul DHA
Sultangazi\'de emniyet şeridinde duran kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arızalandığı için emniyet şeridinde duran kamyona arkadan gelen motosiklet sürücüsü çarptı. Kamyonun altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalede bulundu. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:
-------
-Kamyonun altındaki yaralı
-Yaralıya müdahale
-Yaralının ambulansa konulması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberDHA SultangaziKazaEdinilenKamyonunOlayYaralıGörüntü Dökümü Kamyonun
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24