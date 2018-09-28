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DHA İSTANBUL -SULTANGAZİ'DE HUZUREVİ YANGININDA YİNE DIŞ CEPHE İDDİASI

- Yangının ilk başlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı Haber-Kamera :Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)  SULTANGAZİ'de 75

28 Eylül 2018 15:35

- Yangının ilk başlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Haber-Kamera :Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) 
SULTANGAZİ\'de 75. Yıl Mahallesi, Gaze Caddesi\'ndeki Sultangazi Huzurevi\'nde yangın çıktı. 
Binanın önündeki küçük bir alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın dış cepheyi tamamen sardı. Bina alevler içinde kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Huzurevinde kalan yaşlılar tahliye edidi, dumandan etkilenenler ambulanslara alınarak ilk müdahale yapıldı.  Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Yangının ilk anları (cep telefonu kamerası ses sıkıntılı )
-Alev alev yanan bina
-İtfaiyenin müdahalesi
-Tahliye edilenler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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