DHA İSTANBUL- SÖZCÜ GAZETESİ SORUŞTURMASI TAMAMLANDI...(3)

Haber: Özden ATİK - Serpil KIRKESER / İstanbul, DHA

Sözcü Gazetesi\'ne yönelik iddianamede, \"örgütün son derece sınırlı kişi-kişilerin bileceği bir gizlilik içerisinde ve ileride kullanılma ihtimaline binaen şüpheli Burak Akbay aracılığıyla Sözcü Gazetesi\'ni kurdurduğu\" iddiasına yer verildi. Ayrıca, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanı\'nın Marmaris\'te olduğu yönündeki haberle ilgili iddianamede, \"söz konusu haberin darbe girişimini kolaylaştırmaya yönelik lojistik destek kapsamında yapıldığı\" değerlendirmesinde bulunuldu.

MASAK raporlarına yer verilen iddianamede, gazetenin sahibi Burak Akbay\'ın banka hesaplarına 2011-2016 yılları arasında havale ve EFT olarak toplam 123 milyon 456 bin 42 lira para girişi olduğu, toplam 49 milyon 373 bin 99 lira para çıkışı olduğu, bakiyesinin 74 milyon 82 bin 942 lira olduğu anlatıldı. İddianamede, Akbay\'ın gazetecilik faaliyeti dışında gelirinin olmaması halinde söz konusu parasal durumun FETÖ / PDY kapsamında gelip gelmediğinin savunması alınmadığından, bu yönden bir sonuca ulaşılamadığı,

araştırmanın kısmen devam ettiği belirtildi.

\"ZAMAN GAZETESİ İLE EŞ ZAMANLI HABER YAPTI\"

İddianamedeki bilirkişi raporunda, FETÖ / PDY\'nin kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi ile Sözcü Gazetesi\'nin benzer mizanpaj ve aynı dil ile eş zamanlı haber yaptığı, kişilik hakkı ihlali olarak düşünülebilen tapelere birlikte yer verdikleri, FETÖ / PDY yayın organlarında ve FETÖ / PDY\'ye bağlı olduğu düşünülen sosyal medya hesaplarındaki donelerle birebir örtüşme ve ciddi bir benzeşme içinde olduğu ileri sürüldü. İddianamede, FETÖ / PDY\'nin sosyal medyadaki ayağı olan Fuat Avni paylaşımlarının, Sözcü Gazetesi twitter hesabı üzerinden yaygınlaştırıldığı, internet sitesi üzerinden haberleştirildiği de belirtildi. Sözcü Gazetesi\'nin 17-25 Aralık ve sonrasında yapılan haberlere ve söz konusu gazetenin twitter paylaşımlarına da iddianamede ayrıntılı yer verildi. İddianamede ayrıca Hüseyin Gülerce, Cem Küçük ve Fehmi Koru gibi gazetecilerin ise tanık ifadeleri yer aldı.

\"İLERİDE KULLANILMA İHTİMALİNE BİNAEN GAZETE KURULDU\"

İddianamede örgütün, son derece sınırlı kişi- kişilerin bileceği bir gizlilik içerisinde ve ileride kullanılma ihtimaline binaen şüpheli Burak Akbay aracılığıyla Sözcü Gazetesi\'ni kurdurduğu iddia edildi.

\"ÖRGÜTÜN DÜŞÜNCE YAPISINI BENİMSEMEYEN YAZAR KADROSUNA İMKAN TANINDI\"

Gazetede örgütün düşünce yapısını benimsemeyen, karşısında olan yazar kadrosuna imkan tanındığı da vurgulandı. FETÖ / PDY\'nin silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılmasından sonra ve günümüze kadar ilerleyen süreçte ise gazetenin örgüt amaçları ve stratejisi - yöntemi çerçevesinde faaliyete giriştiği ve buna yönelik eylemlerde bulunduğu iddia edildi.

\"ALGI OPERASYONU OLUŞTURDU\"

Sözcü Gazetesi\'nin Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ciddi bir şekilde etkileyen, hukuka aykırı yöntemler kullanılarak elde edilen kurgulanmış delillerle yayın yaparak algı operasyonu oluşturduğu ifade edilen iddianamede, örgüt emelleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği iddia edildi.

\"FETÖ/ PDY DE ELEŞTİRİLDİ\"

Şüpheli Burak Akbay\'ın FETÖ / PDY\'nin amaçları, bilgi ve talimatları doğrultusunda Sözcü Gazetesi\'ni faaliyete geçirdiği belirtilen iddianamede, örgütün özelliği gereği farklı görünüm ve kamuoyuna bu şekilde imaj vermek için gerçekte örgüte karşı olduğu bilinen, çalışan - yazarların bir kısmını uygulamadaki imkan ve usüller çerçevesinde gazeteye aldığı, görev verdiği, gazetenin faaliyetleri itibariyle genel - gündelik konularda daha çok FETÖ / PDY\'nin de eleştirildiği ifade edildi.

\"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN YERİNİ ANİDEN HABER YAPTILAR\"

Şüpheli Burak Akbay\'ın örgütün birden fazla propagandasını yaptığı belirtilen iddianamede, şüpheliler Bekir Gökmen Ulu ve Mediha Olgun\'un, FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi ile bağlantılı olarak henüz darbe girişimi kapsamında darbecilerin kışlalarından çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın bulunduğu yerin ani olarak haber yaptıkları öne sürüldü.

\"HABER LOJİSTİK DESTEK KAPSAMINDA YAPILDI\"

İddianamede, söz konusu haberin darbe girişimini kolaylaştırmaya yönelik lojistik destek kapsamında yapıldığı, bu amaçla Sözcü Gazetesi\'nde \"Sözcü Erdoğan\'ı buldu\" haberinin yapıldığı an itibariyle Cumhurbaşkanı\'nın bulunduğu coğrafi yerin ayrıntılı mevki - konumunun kamuoyunca bilinmediği halde söz konusu haberle birlikte kamuoyuyla paylaşıldığı kaydedildi.

GİZLİ TANIK İFADELERİNE VURGU YAPILDI

İddianamede, Ankara\'daki Kara Havacılık Okulu Komutanlığı\'na ilişkin düzenlenen iddianamedeki tanığın, darbecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yerini tespit etme gayretleri, yerini tespit edememe halinde ise Amerikalılar\'dan yardım isteneceği, yine gizli tanığın, FETÖ\'nün medya yapılanması sorumlularından Hidayet Karaca\'nın aşama itibariyle Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü Gazetesi\'ne sızılması / ele geçirilmesi yönündeki beyanı birlikte ele alınarak değerlendirme yapıldığı anlatıldı.