DHA İSTANBUL-SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI YAPANLARA  OPERASYON

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon yaptı. Polis ekipleri, kimlik bilgileri ve adresleri belirlenen şüphelileri yakalamak için 13 ilçede 20 adrese gece saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

