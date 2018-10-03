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DHA İSTANBUL- SAVCILIKTAN BAKIRKÖY'DEKİ DEHŞETLE İLGİLİ AÇIKLAMA

"Şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza  Mahkemesi tarafından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir" Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişi yaralayan Görkem

03 Ekim 2018 19:41

\"Şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza  Mahkemesi tarafından \'kasten öldürmeye teşebbüs\' suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir\"


Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA
Bakırköy\'de aracını yayaların üzerine sürerek 6 kişi yaralayan Görkem Sertaç Göçmen\'in tutuklanmasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi: \"Bir alışveriş  merkezinin önündeki caddede özel aracı içerisinde kız arkadaşını darp etmesi  ve bunu gören vatandaşların olaya müdahale etmek istemesi nedeniyle şüpheli  Görkem Sertaç Göçmen, vatandaşlarla kavga etmiş daha sonra cadde ve kaldırımda bulunan yoğun kalabalık şeklindeki vatandaşların üzerine hızla aracını sürmüş ve olay yerinden kaçmıştır. Kısa bir süre sonra şüphelinin aracı ile tekrar olay yerine geldiğini gören vatandaşlar yoğun  tepki göstermiş, şüpheli derhal gözaltına alınmıştır. Olay nedeniyle ikisinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde toplam altı vatandaşımız ve şüphelinin aracındaki mağdur yaralanmıştır. Şüphelinin kanında yapılan incelemede alkol tespit edilmiştir. Şüpheli hakkında adam öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, trafik güvenliğinin tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından şüphelinin sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza  Mahkemesi tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanmasına karar verilmiştir\"

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