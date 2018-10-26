DHA İSTANBUL- SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI

Haber: Taylan ERGÜN - İSTANBUL DHA

Hadımköy\'de telefon bayiine gelen bir kişinin sadaka kutusunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay 24 Ekim günü öğlen saatlerinde Arnavutköy\'e bağlı Hadımköy Hastane Mahallesi Ayasofya Caddesi\'ndeki bir telefon bayiinde meydana geldi. Telefon bayisine giren ve konuşmalarından yabancı uyruklu olduğu anlaşılan 40\'lı yaşlardaki bir kişi önce telefon hattına kontör yükletti. Telefonuna kontör yükledikten 15 dakika sonra telefon bayiine tekrar gelen bu kişi, iş yeri sahibine bir şeyler sordu. İş yeri sahibi Ferit Bircan\'ın mutfağa girmesini fırsat bilen hırsız, tezgah üzerinde duran ve içerisinde yaklaşık 800 lira bulunan sadaka kutusunu çalarak iş yerinden uzaklaştı.

İş yeri sahibi Ferit Bircan, bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark edince iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Güvenlik kameralarına takılan hırsızlık olayı sonrası hattına kontör yüklediği kişiyi birkaç kez aradığını söyleyen iş yeri sahibi Ferit Bircan; “Yabancı uyruklu birisi olduğu için iletişim kuramadık. Kendisini aradım ve hatta mesaj da atarak sadaka kutusunu geri getirmesini, aksi halde görüntüleri polise vereceğimi söyledim. Telefonu kapattı. Sonra yeniden aradığımda da sürekli olarak telefonumu meşgule aldı\" dedi.

Görüntü Dökümü;:

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-Hırsızlık anı

-İşyeri sahibi ile röp.