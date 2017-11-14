DHA İSTANBUL- SAADET PARTİLİLER ADLİYE ÖNÜNDE YAMAN'IN TUTUKLULUĞUNUN DEVAM ETMESİNİ PROTESTO ETTİ

Haber - Kamera: Erhan TEKTEN - Ümit TÜRK / İstanbul DHA

FETÖ\'nün şifreli haberleşme programı Bylock\'u kullandığı iddiasıyla hakkında, \"Silahlı terör örgütü\" üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bunun üzerine Saadet partili bir grup Çağlayan\'daki İstanbul Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Ellerinde dövizler bulunan grup adına açıklamayı ise Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim yaptı.



\"EĞER MUSTAFA YAMAN FETÖ\'CÜ İSE TÜRKİYE\'DE FETÖ\'CÜ OLMAYAN YOKTUR\"

Mustafa Yaman\'ın duruşmasının sonuçlandığını ve tutukluğunun devamına karar verildiğini söyleyen Sevim, \"Bu kararın hukuki olduğuna inanmak biraz zor. Kararın siyasi olması bizi, ülkemizin geleceği açısından endişelendiriyor. Çünkü adalet mülkün temelidir. Bir ülkede adalet olmazsa, bir yönetim adil olmazsa o ülkenin devamlılığından o ülkede barışın huzurun barışın olmasından bahsetmek anlamsız olur. Mustafa Yaman kardeşimi çocukluğundan beri tanırım. Milli Gençlik Vakfı çalışmalarına başladığımız 1987\'li yıllarda, Milli Gençlik Vakfımızın Bakırköy temsilcisi olarak geldi Mustafa ilk defa karşıma. O gün bugün beraberiz. Eğer Mustafa Yaman FETÖ\'cü ise Türkiye\'de FETÖ\'cü olmayan yoktur. Bu adımız kadar emin olduğumuz imanımız kadar emin olduğumuz bir gerçekliktir. Dolayısıyla Mustafa Yaman\'a yakıştırılmaya çalışılan bu suçlamayı ne Mustafa\'nın ne de bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Adaletin er ya da geç tecelli edeceğine de inanıyoruz Ama şundan emin olun ki ilahi adalet mutlaka tecelli edecektir. Bugün Mustafa\'yı vicdanlarından gelen sesle değil yukarıdan gelen talimatlarla yargılayanlar ve karar verenler herhalde bu gece başlarını yastığa rahat koyamayacaklardır\" dedi.

BASIN AÇIKLAMASINI TAMAMLAYAMADI

Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) adına da bir açıklama yapıldı. HUDER İstanbul Şube Başkan Vekili Mahir Sezgin tarafından yapılan açıklamada \"FETÖ üyesi suçlamasıyla tutuklu kalmak Mustafa Yaman için katlanılacak ve tahammül edilecek bir durum değildir\" ifadelerini kullandığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Basın açıklamasının devamını getiremeyen Sezgin\'in yerine açıklamayı Avukat Ali Yüksel tamamladı.



Görüntü dökümü:

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-Dövizlerden görüntü

-Sevim\'in açıklaması

-Sezgin \'in açıklaması

-Ali Yüksel\'in devam etmesi

-Genel ve detaylar



