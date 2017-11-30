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DHA İSTANBUL- PENDİK'TE YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA FECİ KAZA; 7 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ ÖLDÜ (2)

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Pendik'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki 1 çocuk inşaat demirlerinin altında kalarak hayatını kaybetti

30 Kasım 2017 00:39

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Pendik\'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki 1 çocuk inşaat demirlerinin altında kalarak hayatını kaybetti. 
Olay, saat 19.00 sırlarında Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak üzerinden meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı annesi ve aynı okulda öğrenci olan 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy, Tırın boşalttığı inşaat demirlerinin altında kaldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Orada çalışma yapan kepçe ile inşaat demirleri küçük çocuğun üzerinden kaldırıldı. Sağlık ekipleri, Talha Aksoy\'un hayatını kaybettiğini belirledi.  Polis olay yeri inceleme ekipleri ceset ve çevresinde inceleme yaparken Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Ceset
-Polis ekipleri
-İnşaat demirleri
-İş makinesi
-Görgü tanıklarıyla röp. 
Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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