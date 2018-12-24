DHA İSTANBUL- (ÖZEL) - METİN AKPINAR POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜYOR

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ - Gamze ŞİMŞEK - Melih OKUMUŞ - İSTANBUL DHA
Sanatçı Metin Akpınar, polis eşliğinde adliyeye götürülüyor.
\"Halk Tv\'de yayınlanan \'Halk Arenası\' programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı. Metin Akpınar\'ın Kadıköy\'deki evine sabah saatlerinde polis ekibi geldi. Polislerin içeriye girmesini ardından Akpınar tek başına dışarıya çıktı. Metin Akpınar, \"Savcı bey çağırdı. İfade vermeye gidiyoruz\" dedi. Metin Akpınar, sivil aracına bindi. Akpınar, polis aracıyla Anadolu Adalet Sarayı\'na götürülüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Polislerin eve girişi
-Metin Akpınar\'ın çıkışı
-Açıklaması
-Polis aracına binmesi
-Polis aracının ilerlemesi
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