T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL- OTOPARKTAKİ HARAÇ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

*Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi

04 Ekim 2017 19:31

*Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi.

Haber - Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'ndaki bir otoparktan haraç isteme nedeniyle 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından kaydedildi.
Beyoğlu Kasımpaşa\'da 24 Eylül\'de bir otoparkı basarak haraç isteyen 4 kişi olumsuz yanıt alınca silahlarını ateşleyerek kaçtı. Olayda otoparkta bulunan Burhan Süer hayatını kaybetti. 2 kişi de yaralandı. 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatarak zanlıların kimliğini belirledi. 28 Eylül\'de Esenyurt\'ta bir adrese düzenlenen operasyonda saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli ile onlara yardım ve yataklık yapan 1 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin saldırı sonrası otoparktan kaçması güvenlik kameralarına yansırken özel harekat polislerinin düzenlediği operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde daireye giren polisler evde arama yapıyor. Aramalarda olayda kullanılan silah elektrik süpürgesinin içinde bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-GÜVENLİK KAMERASI
-Zanlıların kaçışı
-POLİS KAMERASI
-Operasyon anı
-Binaya girmeleri
-İçeride arama yapmaları
-Elektrik süpürgesinde bulunan silah
AKTÜEL GÖRÜNTÜLER
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Sinan BİLGİLİDHA BeyoğluOperasyonBeyoğlu KasımpaşaEylülOlaydaBurhan SüerEmniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla MücadeleMüdürlüğüEylül EsenyurtGörüntülerdeAramalardaEmniyettekiGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24