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DHA İSTANBUL- ORMANLIK ALANDAN GEÇEN DOĞALGAZ BORUSUNDA PATLAMA MEYDANA GELDİ

  *Sarıyer'de ormanlık alandan geçen doğalgaz borusunda patlama meydana geldi

30 Ağustos 2017 20:48

 

*Sarıyer\'de ormanlık alandan geçen doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Patlamada ölen yada yaralanan olmazken alevler kısa sürede  itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)
Doğalgaz patlaması Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde ormanlık alanda  saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Doğalgaz borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Alevler bir anda yükseldi. Alevler nedeniyle bazı ağaçlar zarar gördü.  Patlama sesini duyan özel güvenlik görevlileri durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hemen  müdahale etti. Bu anlar ise bir cep telefonunun kamerasına yansıdı.
Şans eseri patlamada ölen yada yaralanan olmazken yangın söndürüldü. İtfaiyenin kısa sürede müdahalesi ile ormandan herhangi bir büyük çaplı orman  yangınının önüne geçilmiş oldu.
Olay yerine gelen doğalgaz ekipleri hattın doğalgazını keserek  patlayan  boru üzerinde inceleme başlattı.   

Görüntü Dökümü
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-Ormanın içerisinde alevli bir şekilde yanan doğalgazdan görüntü
-İtfaiye ekiplerinin çalışması ve alevlere müdahale etmesi
-Yangın söndürme araçlarından detay görüntü
-Olay yerinden genel ve yakın detaylar    
 

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