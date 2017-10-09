DHA İSTANBUL- OKMEYDANI'NDAKİ HASTA KARŞILAMA GÖREVLİSİNİN VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 



Haber: Sinan BİLGİLİ, İstanbulDHA

Şişli Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi\'nde çalışan hasta karşılama görevlisi Erdi Yiğit\'in (27) vurulması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir grubun kavga ettiği ardından gruba doğru ateş edildiği yer alıyor. Olaydan sonra şüpheli M.C ve Y.C kardeşler kaçıyor. Polis olaya karışan 2 kardeşi yakaladı. M.C\'nin 12 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası aldığı belirtildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kavgadan görüntü

-Silahla ateş edilmesi (22 ve 25. saniye)

-Detaylar

