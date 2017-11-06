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DHA İSTANBUL- OĞLUNU ÖLDÜREN BABA TUTUKLANDI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA Fatih'te 9 yaşındaki oğlu Yiğitcan'ı evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Nezir T

06 Kasım 2017 22:28

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Fatih\'te 9 yaşındaki oğlu Yiğitcan\'ı evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Nezir T. \"Kasten öldürme\" suçundan tutuklandı.
Olay sonrası Fatih Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan baba Nezir T. sorgusunun tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirilen baba Nezir T. savcıya çıkarıldı. Savcılıkta susma hakkını kullandığı öğrenilen Nezir T. tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 9. Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan Nezir T. \"Kasten öldürme\" suçundan tutuklandı.   

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