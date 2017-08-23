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DHA İSTANBUL- MUTLU VE ÇAPKIN HAKİM KARŞISINDA  (1)

  * FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına yönelik Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılamasına başlandı

23 Ağustos 2017 13:47

 

* FETÖ\'nün mülkiye yapılanmasına yönelik Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılamasına başlandı.  

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın\'ın da aralarında bulunduğu 14\'ü tutuklu 15 eski vali ve kaymakamın yargılaması başladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu karşısında bulunan salondaki duruşmada 13 sanık hazır bulundu. Mutlu ile Çapkın sanık sandalyesinde ön sırada yan yana oturdu. Mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından sanıklar hakkında iddia edilen suçlamaların özetini okudu. İlk savunmayı, Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal yapıyor. 

İDDİANAMEDEN...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu savcısı Emine Koçak tarafından hazırlanan iddianamede 15 sanık hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında ayrıca \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan ise 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 
İddianamede,  Hüseyin Avni Mutlu\'nun, 7 Şubat\'ta MİT Müsteşarı Hakan Fidan\'ın ifadeye çağrılmasından bir gün sonra, FETÖ üyesi kamu görevlilerini İstanbul emniyetinin İstihbarat, Terör ve KOM gibi kritik birimlerinin başına getirilmesini sağladığı, yapılan bu atamaların da örgüte üye kamu görevlilerinin devlet aleyhine başlatmış oldukları 17/25 Aralık kumpas soruşturması ile Selam Tevhid kumpas soruşturmalarını devam ettirmeye yönelik olduğu, ayrıca soruşturmaların sızmamasını sağlamaya çalışıldığı belirtiliyor.  
İddianamede  Hüseyin Çapkın da, FETÖ üyelerinin emniyetin kritik birimlerinin başına getirilmesine onay vermekle suçlanıyor. Çapkın, 3 Eylül 2016\'da tutuklanmış, avukatının itirazı üzerine 8 Kasım 2016\'da tahliye edilmişti. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Çapkın, iddianamenin tamamlanıp gönderildiği 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden tutuklanmasına karar verilmişti. 
İddianamede şüphelilerden eski Bağcılar Kaymakamı Fatih Şahin, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ve eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan\'ın Bylock kullandığı tespitine yer verildi. 

Davanın sanıkları şu isimlerden oluşuyor:
1-Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal
2-Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal çakır
3-Eski Muğla Valisi Fatih Şahin
4-Eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan 
5-Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat
6-Eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir
7-Eski İstanbul Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın
8-Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu
9-Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı
10-Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan
11-Eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır
12-Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç
13-Eski Mülikye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt
14-Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan
15-Eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir 


 

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