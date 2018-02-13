DHA İSTANBUL-  MİT TIR'LARI DAVASI:  CHP MİLLETVEKİLLERİNDEN İSTİNAF MAHKEMESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek,

\"Bu dosyada bir suç yok. Bir devlet sırrı yok. Bir gizli bilgi belge yok. Bu dosyada casusluk yok. Zaten istinaf mahkemesi bozma kararında da suçun unsurlarının oluşmadığını özellikle vurgulamıştı\"

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun, durdurulan MİT TIR\' ları görüntülerini eski Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar\'a ilettiği iddiasına ilişkin, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan yargılandığı davanın İstinaf Mahkemesi\'ndeki üçüncü duruşması başladı. Duruşma öncesi Berberoğlu\'na destek için gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekilleri Gamze İlgezdi, Barış Yarkadaş, Onursal Adıgüzel ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu\'nun da aralarında olduğu grup basın açıklaması yaptı.

\"EN MÜKEMMEL ADALET VİCDANLARDADIR\"

Muharrem Erkek, Berberoğlu\'nun Türkiye\'nin en önemli gazetecilerden biri ve milletvekili olduğunun atını çizdi. Erkek, \"Her şeyden önemlisi suçsuz bir insan cezaevinde. 9 aydır tutuklu. Bizler hukukçular ve hepimiz dosyanın içeriğini çok iyi biliyoruz. Somut kesin inandırıcı bir delil olmadan bir insanın cezaevinde olması, özgürlüğünün elinden alınması yalnızca kendisini değil ailesini ve toplumu giderilmesi imkansız mağduriyetlere sürüklüyor. Bu dosyada bir suç yok. Bir devlet sırrı yok. Bir gizli bilgi belge yok. Bu dosyada casusluk yok. Zaten istinaf mahkemesi bozma kararında da suçun unsurlarının oluşmadığını özellikle vurgulamıştı. Ancak Milletvekilimiz Enis Berberoğlu hala cezaevinden hala tutuklu. En mükemmel adalet vicdanlardadır. Enis Berberoğlu özgür olmadıkça tahliye edilmedikçe toplumun vicdanında adalet hiçbir zaman tecelli etmeyecektir. Bugün artık bu hukuksuzluğa bir son verilmesini ve derhal milletvekilimiz Enis Berberoğlu\'nun tahliye edilmesini bekliyoruz. Türkiye\'nin en önemli sorunu adalet. Demokrasinin özgürlüğün hakların her şeyin güvencesi bağımsız ve tarafsız yargıdır. Hukuktur. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız\" ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU\'NDAN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise \"Haksız hukuksuz bir şekilde 9 aydır tutuklu, esir alınmış milletvekilimiz Enis Berberoğlu\'nun mahkemesi için bir aradayız. Hakkındaki bütün iddiaların çürütüldüğü ve kararı veren mahkemeler tarafından bile suçsuzluğunun ifade edilmesine rağmen hala tutukluluğunun devam ettiği ve ne yazık ki tüm Türkiye\'nin bildiği gerçekleri bilmesine rağmen içerideki duruşmanın gizlilik kararı nedeniyle hiç kimsenin girmeden kapalı bir şekilde yapıldığı bir hukuk garabetinin içindeyiz\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Mahkeme binasından detay

-TOMA

-Özel harekat polisleri

-Basın açıklaması

-Erkek\'in açıklamaları

-Kaftancıoğlu\'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar