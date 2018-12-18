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DHA İSTANBUL- METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

DHA İSTANBUL- METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulundu

18 Aralık 2018 16:58

DHA İSTANBUL- METEOROLOJİ\'DEN KAR UYARISI

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İSTANBUL DHA
Meteoroloji, İstanbul için kuvvetli yağış ve kar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
İstanbul’da halen hafif olarak görülen sağanak yağışın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın  akşam saatlerine kadar (18.12.2018 18.00 – 19.12.2018 20:00) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleri ile batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara  karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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-Bugün İstanbul\'dan yağmur görüntüleri

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