DHA İSTANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE'DE HIRSIZ DEHŞETİ (1)

- ENGELLİ GENCİ 17 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜLER

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Alper KORKMAZ - Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de 16 yaşındaki engelli genç eve giren hırsızlar tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Küçükçekmece Bezirganbahçe Mahallesi Çiçekli sokaktaki olay cumartesi gecesi meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir evin 2. katına giren hırsızlar evde bulunan yüzde 50 engelli 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Öz\'ü 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hırsızlar evde bulunan iki LCD televizyon, Öz\'ün laptopu ve telefonunu da alarak kaçtı.

Gencin, 9 yıl önce anne ve babasının boşanmasının ardından anneannesi Hatice Akkaya\'nın evinde yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Akkaya\'nın cumartesi günü Edirne\'ye gittiği pazar günü döndüğünde ise torununu kanlar içinde bulduğu belirtildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ilk incelemede gencin,17 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Öz\'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Öz\'ün babası Sezer Öz ile röp

-Anneannesi ile röp

-Apartmandan detaylar

-Anneannenin ağlaması genel ve detaylar

-Adli Tıp Kurumu

-Dede Süleyman Akkaya ile röportaj

-Fotoğraflar

-Detaylar