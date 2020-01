DHA İSTANBUL- KILIÇDAROĞLU: "HİÇBİR SUÇU OLMAYAN BİR KİŞİNİN ADALETSİZ BİR ŞEKİLDE HAPİSE KONULMASINI SİNDİREMİYORUM"

*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu\'nu ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, \"Enis Berberoğlu\'nu ziyaret ettim. Morali yerinde, iyi. Üzüldüğüm nokta şu; hiçbir suçu olmayan bir kişinin adaletsiz bir şekilde hapise konulmasını emin olun sindiremiyorum. Yargı belli makamlardan aldığı talimat ile karar veriyorsa o ülkede adalet yoktur o ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliğinin teminatı bağımsız adalettir, yargıdır. Milletvekillerinin tutuklanmasını içimize sindiremiyor bir demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Yargının bağımsızlığını özellikle ülkeyi yönetenlerin de dikkate alması gerekir\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu\'nu ziyareti sonrasında açıklama yaptı. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmenin ardından cezaevi önünde açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı\'nı kutlayarak konuşmasına başladı. Kılıçdaroğlu, \"Enis Berberoğlu\'nu ziyaret ettim. Morali yerinde, iyi. Üzüldüğüm nokta şu; hiçbir suçu olmayan bir kişinin adaletsiz bir şekilde hapise konulmasını emin olun sindiremiyorum. Enis bey bir demokrasi mücadelesi yapıyor. Enis bey seçilmiş bir milletvekili. Seçilen bir milletvekilinin hapise atılması milli iradenin hapise atılması demektir\" dedi.

\"MİLLETVEKİLLERİNİN TUTUKLANMASINI İÇİMİZE SİNDİREMİYOR BİR DEMOKRASİ AYIBI OLARAK GÖRÜYORUZ\"

Kılıçdaroğlu, \"Milletvekillerinin tutuklanmasını içimize sindiremiyor bir demokrasi ayıbı olarak görüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu ülkeye gerçek anlamda hakkın, hukukun ve adaletin gelmesi için mücadele edeceğiz. Hiçkimse suçsuz yere tutuklanmasın, gözaltına alınmasın, mahkum edilmesin. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını bunun için istiyoruz\" dedi.

\"CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN TEMİNATI BAĞIMSIZ ADALETTİR, YARGIDIR\"

Kılıçdaroğlu, \"Eğer yargı bir ülkede tarafsız ve bağımsız değilse, yargı belli makamlardan aldığı talimat ile karar veriyorsa o ülkede adalet yoktur o ülkede hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliğinin teminatı bağımsız adalettir, yargıdır\" dedi.

\"YARGININ BAĞIMSIZLIĞINI ÖZELLİKLE ÜLKEYİ YÖNETENLERİN DE DİKKATE ALMASI GEREKİR\"

Bağımsız yargı vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, \"Geldiğimiz nokta maalesef farklı bir tabloyu Türkiye\'nin önüne koymuş durumda. Buradan ülkeyi yönetenlere seslenelim; yargının bağımsızlığı üzerine biz ne kadar titiz davranıyor söylemelerimizi dile getiriyorsak aynı duyarlılığı toplumun her kesiminin özellikle ülkeyi yönetenlerin de dikkate alması gerekir\" diye konuştu.

