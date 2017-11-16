DHA İSTANBUL- KADIN CİNAYETİ DAVASI SONRASI PROTESTO

* Boşanma davaları sürdüğü sırada eşini kurşunlayarak öldüren Recep İnçke\'nin yargılandığı davada 4. duruşma görüldü

* Savcının 4 celse geçmesine rağmen mütalaa vermemesini eleştiren Kadın ve Demokrasi Derneği avukatı, bu durumun mahkemelerin kadın cinayetlerine bakış açısıyla ilgili olduğunu söyledi.

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

Kağıthane\'de boşanma davası açtığı eşini 4 kez kurşunlayarak öldüren Recep İnçke\'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanık Recep İnçke cezaevinden getirildi. Öldürülen Nisa Ece İnçke\'nin ailesi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) de duruşmaya müşteki olarak katıldı. Sanık avukatı ise mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı katılanlara tahkikatın derinleştirilmesine yönelik taleplerinin olup olmadığını sordu. Müşteki avukatları ile duruşma savcısı tahkikatın derinleştirilmesi yönünde taleplerinin olmadığını belirtti. Sanık İnçke de avukatın duruşmalara gelmediğini yeni bir avukat talebinin olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanığa İstanbul Barosu\'ndan avukat tayin edilmesine karar vererek dosyanın mütalaasını sunması için duruşma savcısına gönderilmesine hükmetti Duruşma ertelendi.

ADLİYE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Adliye önünde basın açıklaması yapan KADEM avukatı Pınar Hacıbektaşoğlu, tüm tanıkların dinlenip delillerin toplandığını ve dava üzerinde 4 celse geçmesine rağmen mahkemenin henüz kararını açıklamamış olmasını eleştirerek, bu durumun mahkemelerin kadın cinayetlerine bakış açısını gösterdiğini ifade etti. Hacıbektaşoğlu, \"Kira davaların da bile mahkemelerin dosyaları alıp bir hafta öncesinden incelediğini biliyoruz. Bu davalarda dosyaların önceden incelenmesi bu cinayetlerle ilgili mücadelenin önemli detaylarından biridir\" diye konuştu.

ANNE: KIZIMI BARIŞMAK İÇİN KANDIRDI... GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ...

Öldürülen Nisa Ece\'nin annesi Caziye Ece de, Kürtçe yaptığı konuşmada, cezanın en ağır şekilde verilmesini istediğini belirterek, \"Kzım 25 yaşındaydı. Hiç bir suçu yoktu. Bir sebep yoktu. 2 yıllık evliliğinde çok zulüm gördü. Kızımı barışmak için kandırdı. Evden çıkardı. Götürdü. Öldürdü\" ifadesinde bulundu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre, Recep İnçke ile Nisa Ece İnçke\'nin 2,5 yıldır evli oldukları belirtildi. Kağıthane\'de yaşayan çift arasında yaşanan problemler nedeniyle Nisa Ece İnçke\'nin zaman zaman evi terk ederek babasına gittiği, en son kocasının darp etmesi üzerine babasına giderek geçen yıl boşanma davası açtığı anlatıldı. Boşanma davası sürerken 7 Aralık 2016\'da Recep İnçke\'nin Nisa Ece İnçke\'yi arayarak konuşmak istediğini söylediği, tanık anlatımlarına göre Nisa\'nın da eşi ile buluşmak için çıktığı ve birlikte yaşadıkları Talatpaşa Mahallesi\'ndeki eve geldiği ifade edildi.

4 KEZ KURŞUNLADI

İddianamede, Recep İnçke\'nin konuşmak için çağırdığı eşini, dışarıdan silah sesinin duyulmaması için televizyonun sesini sonuna kadar açtıktan sonra 4 kez kurşunlayarak öldürdüğü belirtildi. Cinayet sonrası Recep İnçke\'nin Pendik\'te bir polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, silahıyla birlikte teslim olduğu belirtildi. Polis memurlarının olay yerine gittiklerinde televizyon sesinin duyulduğu, kapının kapının çilingir vasıtasıyla açıldığı, Nisa Ece İnçke\'nin cesedinin evin giriş koridorundaki holde yerde yatar vaziyette bulunduğu ifade edildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜ

İddianamede şüpheli Recep İnçke\'nin Nisa Ece İnçke\'yi yakın mesafeden, televizyonun sesini yüksek açarak planlı bir şekilde tasarlayarak öldürdüğü kaydedildi. Recep İnçke\'nin \"Kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve ve \"Ruhsatsız silah taşıma\"dan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talep edildi.

Görüntü Dökümü:

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- Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu\'nun konuşması

- Anne Caziye Ece\'nin konuşması

- Genel detay görüntüler



