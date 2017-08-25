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DHA İSTANBUL- JAPONYA'DAN ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELEN PKK'LI YAKALANDI

  Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Japonya'dan İstanbul'a gelen terör örgütü PKK üyesi bir kişiyi gözaltına aldı

25 Ağustos 2017 00:18

 

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine Japonya\'dan İstanbul\'a gelen terör örgütü PKK üyesi bir kişiyi gözaltına aldı. 
TEM ekipleri bir ihbar üzerine yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK\'lı şüphelinin 11 Ağustos\'ta Japonya\'dan Atatürk Havalimanı\'na geleceğini tespit etti. Havalimanında önlem alan TEM ekipleri şüpheli Vakkas Dündar\'ı uçaktan indikten sonra yakalayarak gözaltına aldı. Vakkas Dündar\'ın Japonya\'da terör örgütü PKK adına para topladığını ileri sürülürken, polis ekipleri Dündar\'ın üzerinde ve valizinde yaptıkları aramalarda 4 bilezik ve birçok ziynet eşyası, 4 bin 593 dolar, 24 milyon 313 bin Japon yeni ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirdi. Gözaltına alınan Dündar sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 


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-Vakkas Dündar\'ın fotoğrafları

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