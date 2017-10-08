DHA İSTANBUL- JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı piyasa değeri 300 bin TL olan 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, aldığı ihbar üzerine Bakırköy\'de bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada yurtdışından Türkiye\'ye sokulduğu belirlenen ve piyasa değeri 300 bin TL olan 11 kilo uyuşturucu maddesi (Skunk) ele geçirdi.

ÖZEL VAKKUMLU POŞETLERDE

Şüphelilerin, uyuşturucuyu koku yaymaması ve dedektör köpeklere yakalanmaması için özel vakumlu poşetlere koydukları, alüminyum folyo ile de sardıkları ortaya çıktı. Aramalarda 1 adet 9 mm çapında tabanca da ele geçiren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi de gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Arnavutluk vatandaşı S.A.\'nın, Türk vatandaşı olan diğer şüphelilerle sosyal medya üzerinden tanışarak irtibata geçtiği kaydedildi. Şüpheliler, S.A., B.A., ve H.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli firari A.E.\'nin de yakalama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.



Görüntü Dökümü:

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Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı adres

Ele geçirilen uyuşturucu ve silah

Yakalanan şüphelilerin adliyeye götürülüşü

Genel ve detay görüntüler



