DHA İSTANBUL- İSTANBUL'DAKİ DARBE TEŞEBBÜSÜ ANA DAVASI (2)

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 24 sanığın yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanık Fatih Karakaya, darbeyi tasvip etmediğini belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünün karşısında bulunan binada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen 7. duruşmada savunmasını yapan eski Kurmay Yarbay Fatih Karakaya, \"Bana bağlı askerlere, halka ateş edin emri vermedim\" diyerek, iki çocuğu üzerine yemin etti. Darbe girişiminin koordine edildiği ve iletişimin sağlandığı “Yurtta Sulh\" WhatsApp grubuna eklenen Sanık Karakaya, “Benim telefon numarama ulaşmak çok basittir. Kurmay başkanı olarak görev yapıyorum. Kışlayı arayarak telefonumu alabilirler\" diye konuştu.

\"WHATSAPP GRUBUNU KULLANMADIM\"

Mahkeme Başkanının “Darbe oluyor ve sizin birliğinizden zırhlı araçlar çıkıyor. Ayrıca darbenin yönlendirildiği WhatsApp grubuna ekleniyorsunuz. Size olan güven nereden kaynaklanıyor?\" şeklindeki sorusuna Sanık Karakaya, “Beni neden eklediler bilmiyorum. Ayrıca gruba mesaj atmadım. Kullanmadım. Mesajları okumadım. Gruba eklendiğimi sonradan farkettim\" şeklinde konuştu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Astlarının kendisiyle ilgili aleyhe ifade verdiğinin hatırlatılması üzerine sanık Karakaya, \"Kendilerini kurtarmak için bu şekilde beyanda bulunduklarını düşünüyorum. \'Ben onlar darbecidir\' de demiyorum. Onur Karan ile karşıt olsak o gece o kadar telefon görüşmesi yapmazdık\" dedi. Darbe girişimini gece 00.00\'da öğrendiğini savunan sanık Karakaya, darbeyi tasvip etmediğini belirterek hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık Karakaya\'nın savunmasının tamamlanması üzerine duruşma yarına ertelendi.